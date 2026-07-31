دنیای فوتبال در سوگ فرانکو بارزی، کاپیتان افسانه‌ای میلان نشست؛ بازیکنی که میراث، شخصیت و پیراهن شماره ۶ او برای همیشه در تاریخ روسونری ماندگار خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی،دنیای فوتبال در سوگ فرانکو بارزی، کاپیتان افسانه‌ای میلان نشست؛ بازیکنی که میراث، شخصیت و پیراهن شماره ۶ او برای همیشه در تاریخ روسونری ماندگار خواهد بود. دنیای فوتبال در سوگ از دست دادن فرانکو بارزی، اسطوره باشگاه میلان، نشست. مدافع افسانه‌ای روسونری در ۶۶ سالگی چشم از جهان فروبست و یادگاری بزرگ از خود در تاریخ فوتبال بر جای گذاشت.

بارزی یکی از نمادهای ماندگار میلان و فوتبال ایتالیا بود؛ بازیکنی که با رهبری، تعهد و شخصیت مثال‌زدنی خود، به یکی از مهم‌ترین چهره‌های تاریخ این باشگاه تبدیل شد. پیراهن شماره ۶ او نیز همچنان به عنوان نمادی از وفاداری و بزرگی در میان هواداران میلان شناخته می‌شود.

باشگاه میلان در پیام خود از نقش بی‌بدیل بارزی در شکل‌گیری هویت این تیم تقدیر کرد و تأکید داشت که شخصیت، ارزش‌ها و میراث او برای همیشه بخشی جدایی‌ناپذیر از DNA و تاریخ روسونری خواهد بود.

بارزی در طول دوران حضورش در میلان به عنوان یکی از بهترین مدافعان تاریخ فوتبال شناخته شد و با سال‌ها درخشش، رهبری و وفاداری، جایگاهی فراموش‌نشدنی در قلب هواداران این تیم پیدا کرد.

باشگاه میلان همچنین با خانواده بارزی ابراز همدردی کرد؛ در حالی که میلیون‌ها هوادار فوتبال در سراسر جهان یاد یکی از بزرگ‌ترین چهره‌های تاریخ این ورزش را گرامی می‌دارند.