قول نتانیاهو به ترامپ درباره شرط حمله به ایران
در جریان اخیر ملاقات با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد که اسرائیل به اشتراکگذاری اطلاعات با آمریکاییها ادامه خواهد داد. این ادعا توسط رسانههای غربی مطرح شده است.
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به گزارش تابناک، در جریان اخیر ملاقات با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد که اسرائیل به اشتراکگذاری اطلاعات با آمریکاییها ادامه خواهد داد. این ادعا توسط رسانههای غربی مطرح شده است. اسپوتنیک گزارش داد که همچنین، نتانیاهو در این دیدار گفته که اسرائیل فقط در صورت حمله مستقیم به آنها، به ایران پاسخ خواهد داد و شروع کننده حمله نخواهد بود و اسرائیل قول میدهد که ابتدا به ایران حمله نخواهد کرد و فقط از آمریکا پیروی خواهد کرد.
او همچنین اشاره کرده که اسرائیل در مسائل دیگر، به قضاوت دونالد ترامپ اعتماد خواهد کرد. این موضوع توسط یک مقام اسرائیلی ناشناس نیز تایید شد.
ترامپ و نتانیاهو در تاریخ ۲۸ ژوئن در کاخ سفید با یکدیگر دیدار کردند و مذاکرات آنها حدود یک ساعت به طول انجامید.
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