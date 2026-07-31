رئال مادرید پدیده فوتبال اسپانیا را شکار کرد
رئال مادرید با انتشار بیانیهای رسمی از جذب کارلوس اسپی، مهاجم ۲۱ ساله اسپانیایی، از لوانته خبر داد. این بازیکن با امضای قراردادی پنجساله تا تابستان ۲۰۳۱ به جمع کهکشانیها اضافه شد.
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به گزارش تابناک، باشگاه رئال مادرید به صورت رسمی اعلام کرد که با لوانته برای انتقال کارلوس اسپی به توافق رسیده است. این مهاجم ۲۱ ساله با امضای قراردادی پنجساله، تا ۳۰ ژوئن ۲۰۳۱ پیراهن سفیدپوشان مادرید را بر تن خواهد کرد.
اسپی طی سه فصل حضور در لوانته، در ۶۶ مسابقه به میدان رفت و موفق شد ۲۰ گل به ثمر برساند. او همچنین در فصل گذشته، به عنوان بهترین بازیکن زیر ۲۳ سال لیگ انتخاب شد.
این مهاجم جوان سابقه حضور در تیمهای ملی زیر ۱۹ سال و زیر ۲۰ سال اسپانیا را نیز در کارنامه دارد و یکی از استعدادهای آیندهدار فوتبال این کشور محسوب میشود.
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