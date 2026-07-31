ایران؛ علت خشم و فحاشی ترامپ در جلسه امنیت ملی

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از تلاش‌های متوقف‌مانده برای پایان دادن به مناقشه ایران و اختلاف‌های اساسی بین مشاوران ارشد نظامی خود «خشمگین» است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از تلاش‌های متوقف‌مانده برای پایان دادن به مناقشه ایران و اختلاف‌های اساسی بین مشاوران ارشد نظامی خود «خشمگین» است.

به گزارش تابناک به نقل از اطلاعات آنلاین، یک منبع آگاه اما ناشناس به ان‌بی‌سی نیوز گفت: «رئیس جمهوری خشمگین است. فکر نمی‌کنم او باور داشته باشد که راضی کردن ایرانی‌ها به توافق تا این حد دشوار باشد. هیچ راهیرد واقعی برای مدت زمان یا کاری که آنها باید برای رسیدن به نقطه پایان انجام دهند وجود نداشت... او قصد نداشت این یک جنگ طولانی و طولانی باشد.»

یک مقام آمریکایی گفت که ناامیدی ترامپ ناشی از اختلاف نظر در مورد نحوه مدیریت جنگ است، جنگی که با حملات هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل در 28 فوریه و ترور و شهادت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر عالی ایران، آغاز شد و اندکی بعد تهران علاوه بر حملات تلافی‌جویانه به متحدان واشنگتن در منطقه، تنگه هرمز را هم بست.

این مقام گفت: «پس از این همه مدت، هیچ وحدتی وجود ندارد. ما یک سری پیروزی‌های تاکتیکی داشته‌ایم، اما بدون راهنمایی سیاسی روشن یا تصمیمی در مورد اینکه این به کجا می‌رود، با یک شکست راهبردی روبرو هستیم.» این منبع همچنین ادعا کرد که ترامپ در یک جلسه امنیت ملی «عصبانی» شده و به مشاورانش فحاشی کرده است.

کارولین لیویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، این روایت را تکذیب کرد و گفت: «این نادرست است. رئیس جمهوری تیم بزرگی دارد که به آنها اعتماد دارد و همه اعضای تیم می‌دانند او تصمیم‌گیرنده نهایی است. ترامپ قرار نیست در حالی که آنها (یادداشت تفاهم) را نقض می‌کنند، سربازان ما را می‌کشند و به کشتی‌های ما در تنگه شلیک می‌کنند، دست روی دست بگذارد. بنابراین تا زمانی که این رفتار تغییر نکند، رفتار او تغییر نخواهد کرد. او آماده است تا به مجازات ایران ادامه دهد.»

شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، این پیام را تکرار کرد و گفت که وزارت دفاع «آماده است تا فرامین فرمانده کل قوا و رئیس جمهور ترامپ را در یک لحظه اجرا کند.»