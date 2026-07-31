صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

حمله اسرائیل با ۷۰۰ تُن مواد منفجره به لبنان

رسانه ها از وقوع انفجارهای شدید در جنوب لبنان در پی استفاده حدود ۷۰۰ تُن مواد منفجره توسط رژیم صهیونیستی با ادعای از بین بردن یک تونل متعلق به حزب‌الله در نزدیکی قلعه «الشقیف» خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۹۶
| |
3832 بازدید

حمله اسرائیل با ۷۰۰ تُن مواد منفجره به لبنان

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ شبکه المیادین به نقل از خبرنگار خود در جنوب لبنان از وقوع انفجارهای مهیب ناشی از بمباران‌های متعدد ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل در چندین شهر این منطقه خبر داد.

شبکه روسیه الیوم نیز گزارش داد که انفجارهای سنگین که توسط ارتش اسرائیل در یحمور الشقیفر، حداثا و کفر تبنت انجام شد، خانه های بسیاری را در روستاهای جنوبی تا صیدا به لرزه درآورد و باعث ایجاد وحشت در میان شهروندان لبنانی شد.

در این زمینه، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر و «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در بیانیه مشترک مدعی شدند که ارتش اسرائیل تونل‌های زیر قلعه الشقیف در جنوب لبنان را تخریب کرد.

این بیانیه ادعا کرد که انفجار تونل در قلعه الشقیف در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط حزب‌الله در روز گذشته انجام شده است.

بر اساس بیانیه مشترک نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، در این عملیات از حدود ۷۰۰ تُن مواد منفجره استفاده شده است.

آنها در بیانیه خود افزودند که ارتش اسرائیل در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهد ماند و به تخریب تمام زیرساخت‌ها ادامه خواهد داد.

حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان در حالی ادامه دارد که انتظار می‌رود دور جدید مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجی‌گری آمریکا، هفته آینده و در فاصله چهارم تا ششم اوت (۱۳ تا ۱۵ مرداد) برگزار شود و تاکنون هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در روند گسترش عقب‌نشینی آزمایشی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان مشاهده نشده است.

لبنان و رژیم صهیونیستی پس از پنج دور مذاکره مستقیم با میانجی‌گری آمریکا در واشنگتن، توافقی چارچوبی برای اجرای مرحله‌ای استقرار ارتش لبنان در سراسر خاک این کشور و خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی جنوب لبنان امضا کرده‌اند، اما تل‌آویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همزمان به حملات و تخریب مناطق مسکونی، به‌ویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان، ادامه داده است.

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
لبنان ایران و لبنان حزب الله لبنان حمله اسرائیل به جنوب لبنان رژیم صهیونیستی اسرائیل
بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره پیاده‌روی اربعین؛ «این حرکت، جلوه عشق، ایمان و از بزرگ‌ترین شعائر الهی است»
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ویرانی گسترده ۱۹ روستای لبنان توسط رژیم اسرائیل
پنجره‌ای به گذشته؛ رهبر شهید انقلاب در کنار پدر، برادر و علامه طباطبایی
تصاویر تازه از لحظه بمباران مردم تهران در جنگ رمضان
نوشته آیت الله مجتبی خامنه‌ای درباره پذیرش استعفای پزشکیان!
بعید است توافق رسمی بین ایران و آمریکا امضا شود/ ترامپ به خاطر تهدید شدید ایران از حمله منصرف شد نه چیز دیگر
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید
ترامپ در موقعیتی نیست که توافق غیر تحقیرآمیز با ایران ببندد/ عربستان مشکلی با «تغییر نظام» ایران ندارد
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!
ترامپ از ترس هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی عربستان حمله جدید به ایران را متوقف کرد/ ایران باید تصمیمات سخت بگیرد
تصاویر درگیری طرفداران شیعه انگلیسی با زائرین اربعین
عکس: مراسم یادبود زنده‌یاد اکبر عبدی در مسجد بلال
عکس‌های روز جهان: از دریچه تابناک
عراقچی: مذاکرات در مسیر نهایی شدن است
وزارت خارجه بیانیه مهم و جدید صادر کرد
ادعای فاکس نیوز درباره برنامه ترامپ؛ از بمباران زیرساخت‌ها تا تصرف خارک
صحبت‌های مقام نظامی که باید سوپرانقلابی‌ها بشنوند
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۴ نظر)
نوشته آیت الله مجتبی خامنه‌ای درباره پذیرش استعفای پزشکیان!  (۱۰۳ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۷۸ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
چرا مردم دیگر تلویزیون نمی‌بینند؟ /صداوسیما به سقوط تن داده!  (۷۶ نظر)
قطار مهریه همچنان روی ریل ابهامات / مجلس چه چیزی را تغییر می‌دهد؟  (۶۲ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۲ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۵۰ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۵ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۴ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۱ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
درخواست ایجاد شهر زیرزمینی برای جلوگیری از ترور مسئولین  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ovM
tabnak.ir/005ovM