حمله اسرائیل با ۷۰۰ تُن مواد منفجره به لبنان

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ شبکه المیادین به نقل از خبرنگار خود در جنوب لبنان از وقوع انفجارهای مهیب ناشی از بمباران‌های متعدد ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل در چندین شهر این منطقه خبر داد.

شبکه روسیه الیوم نیز گزارش داد که انفجارهای سنگین که توسط ارتش اسرائیل در یحمور الشقیفر، حداثا و کفر تبنت انجام شد، خانه های بسیاری را در روستاهای جنوبی تا صیدا به لرزه درآورد و باعث ایجاد وحشت در میان شهروندان لبنانی شد.

در این زمینه، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر و «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در بیانیه مشترک مدعی شدند که ارتش اسرائیل تونل‌های زیر قلعه الشقیف در جنوب لبنان را تخریب کرد.

این بیانیه ادعا کرد که انفجار تونل در قلعه الشقیف در پاسخ به نقض آتش‌بس توسط حزب‌الله در روز گذشته انجام شده است.

بر اساس بیانیه مشترک نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، در این عملیات از حدود ۷۰۰ تُن مواد منفجره استفاده شده است.

آنها در بیانیه خود افزودند که ارتش اسرائیل در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهد ماند و به تخریب تمام زیرساخت‌ها ادامه خواهد داد.

حملات ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی لبنان در حالی ادامه دارد که انتظار می‌رود دور جدید مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجی‌گری آمریکا، هفته آینده و در فاصله چهارم تا ششم اوت (۱۳ تا ۱۵ مرداد) برگزار شود و تاکنون هیچ نشانه‌ای از پیشرفت در روند گسترش عقب‌نشینی آزمایشی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان مشاهده نشده است.

لبنان و رژیم صهیونیستی پس از پنج دور مذاکره مستقیم با میانجی‌گری آمریکا در واشنگتن، توافقی چارچوبی برای اجرای مرحله‌ای استقرار ارتش لبنان در سراسر خاک این کشور و خروج نیروهای رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی جنوب لبنان امضا کرده‌اند، اما تل‌آویو تاکنون از اجرای کامل تعهدات خود خودداری کرده و همزمان به حملات و تخریب مناطق مسکونی، به‌ویژه در نواحی مرزی جنوب لبنان، ادامه داده است.