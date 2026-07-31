حمله پهپادی ارتش به مراکز راهبردی آمریکا در کویت

ساعاتی قبل، «آشیانه جنگنده ها»،«سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای» و «انبارهای تجهیزات» این ارتش کودک کش، در پایگاه احمدالجابر کویت، هدف پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت.

به گزارش تابناک، در بیست‌وهفتمین مرحله از عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوزات اخیر ارتش تروریستی آمریکا به کشورمان و حمله وحشیانه به منزل مسکونی در جزیره قشم، ساعاتی قبل، «آشیانه جنگنده ها»،«سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای» و «انبارهای تجهیزات» این ارتش کودک کش، در پایگاه احمدالجابر کویت، هدف پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت.

پایگاه احمدالجابر کویت، نقش عمده‌ای در عملیات های هوایی و نظارتی آمریکا ایفا کرده و فراتر از نقش عملیاتی، از کانون های حیاتیِ پشتیبانیِ هواییِ برای ارتش تروریستی آمریکا محسوب می‌شود.

جنایت‌ها، تحریم‌ها و تهدیدها، ایران را در دفاع مقدس خود، متحدتر و منسجم‌تر می سازد.

حملات قاطع، گسترده و پرحجم ارتش و سپاه، رهگیری پهپادها و موشک‌های ایران را برای دشمن با وجود بکارگیری پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافندی و تقویت آن، بسیار پرهزینه و دشوار ساخته و دشمن خبیث مجبور است با سانسورهای شدید، مانع انتشار اخبار آسیب ها، کشته ها و مصدومان شود.