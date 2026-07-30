عکس: حمله آمریکا به یک منزل مسکونی در چاهتنگو
در پی حمله متجاوزان آمریکایی به یک منزل مسکونی در جزیره قشم، عملیات جستوجو و بررسی ابعاد حادثه توسط نیروهای امدادی و مسئولان محلی آغاز شد. این حمله خسارتهایی به محل وارد کرده و جزئیات بیشتر درباره میزان آسیبها و پیامدهای آن در حال بررسی است. عملیات امدادرسانی و آواربرداری پس از حمله به یک منزل مسکونی در محله چاهتنگو شهر قشم ادامه دارد؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان اعلام کرد تاکنون دو کودک از زیر آوار خارج و به مراکز درمانی منتقل شدهاند و تلاش نیروهای امدادی برای نجات سه عضو دیگر این خانواده همچنان ادامه دارد.
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