به گزارش تابناک؛ رئیس مجلس در واکنش به جنایت اخیر ایالات متحده آمریکا در جزیرهٔ قشم در توییتی نوشت: ایالات متحده هر روز دست خود را به جنایت جدیدی آلوده می‌کند؛ حمله تروریستی به منازل مسکونی غیرنظامیان در جزیره قشم، ادامهٔ جنایت در میناب و لامرد است.

امریکایی‌ها عادت کرده‌اند که سیلی‌هایی که در میدان نبرد می‌خورند را با ریختن خون بی‌گناهان جبران کنند. تاوان خواهند داد.