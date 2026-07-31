قالیباف: آمریکاییها تاوان خواهند داد
قالیباف: آمریکاییها عادت کردهاند که سیلیهایی را که در میدان نبرد میخورند با ریختن خون بیگناهان جبران کنند
کد خبر: ۱۳۸۷۳۸۵| |
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به گزارش تابناک؛ رئیس مجلس در واکنش به جنایت اخیر ایالات متحده آمریکا در جزیرهٔ قشم در توییتی نوشت: ایالات متحده هر روز دست خود را به جنایت جدیدی آلوده میکند؛ حمله تروریستی به منازل مسکونی غیرنظامیان در جزیره قشم، ادامهٔ جنایت در میناب و لامرد است.
امریکاییها عادت کردهاند که سیلیهایی که در میدان نبرد میخورند را با ریختن خون بیگناهان جبران کنند. تاوان خواهند داد.
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