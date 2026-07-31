عکس: تجمع ضدآمریکایی زائران در طریق‌الحسین علیه‌السلام

همزمان با پیاده‌روی اربعین، هزاران زائر حسینی در مسیر طریق‌الحسین علیه‌السلام با برگزاری تجمعی گسترده، شعار‌های ضدآمریکایی و ضد استکباری سر دادند. شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های کشور‌های محور مقاومت و پلاکارد‌هایی در محکومیت سیاست‌های آمریکا، ضمن اعلام حمایت از جبهه مقاومت، بر وحدت امت اسلامی، ایستادگی در برابر استکبار جهانی و تداوم راه حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام تأکید کردند.