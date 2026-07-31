صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۸۷۳۸۴
بازدید: ۶۷۸۹

عکس: تجمع ضدآمریکایی زائران در طریق‌الحسین علیه‌السلام

همزمان با پیاده‌روی اربعین، هزاران زائر حسینی در مسیر طریق‌الحسین علیه‌السلام با برگزاری تجمعی گسترده، شعار‌های ضدآمریکایی و ضد استکباری سر دادند. شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های کشور‌های محور مقاومت و پلاکارد‌هایی در محکومیت سیاست‌های آمریکا، ضمن اعلام حمایت از جبهه مقاومت، بر وحدت امت اسلامی، ایستادگی در برابر استکبار جهانی و تداوم راه حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام تأکید کردند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
راهپیمایی اربعین حسینی تجمع زائران کربلا طریق الحسین عکس خبری
اخبار مرتبط
تردد بیش از ۲ میلیون زائر از مرزهای اربعینی کشور

تردد بیش از ۲ میلیون زائر از مرزهای اربعینی کشور
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha