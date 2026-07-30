هشدار عراقچی درباره عملیات پرچم دروغین اسرائیل
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه امشب (پنجشنبه) هشتم مردادماه نسبت به عملیاتهای پرچم دروغین اسرائیل در منطقه هشدار داد.
وی گفت: مصر دوست و شریک مهمی در منطقه است و امنیت آن برای ما از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است.
رئیس دستگاه دیپلماسی در این باره به زبان عربی در شبکه ایکس نوشت: همه ما باید در برابر توطئههای اسرائیل و عملیاتهای «پرچم دروغین» که با هدف تضعیف صلح منطقهای طراحی شدهاند، هوشیار باشیم.
عراقچی تصریح کرد: این تهدید آشکار، مشترک و هراسناک از همبستگی مسلمانان است.
شرکت امنیت دریایی «امبری» اعلام کرد که حداقل یک پهپاد به تأسیسات آمریکایی ذخیرهسازی گاز طبیعی مایع (LNG) در دمیاط مصر اصابت کرده است. این تأسیسات، متعلق به یک شرکت آمریکایی است و توسط همان شرکت نیز اداره میشود.
برخی منابع رسانهای مدعی شدند که ایران و نیروهای یمن عامل این حملات بودند.
طرح این ادهاها در حالی است که «مصطفی مدبولی» نخستوزیر مصر شامگاه پنجشنبه با اشاره به اینکه خسارات وارده به این کشتی زیاد بود، گفت: «ما درباره هویت عامل حمله به بندر دمیاط با پیشبینی یا گمانهزنی عمل نمیکنیم».