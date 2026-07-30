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کد خبر: ۱۳۸۷۳۸۲
بازدید: ۹۷۸۴

عکس: تشییع باشکوه شهدای ایرانی و حشدالشعبی در عراق

پیکر شهدای ایرانی و رزمندگان حشدالشعبی که در پی حمله آمریکا و عربستان سعودی به شهادت رسیدند، با حضور گسترده مردم، خانواده‌های شهدا، شخصیت‌های سیاسی، علما و فرماندهان مقاومت در بغداد و کربلای معلی تشییع شد. شرکت‌کنندگان با حمل پرچم‌های ایران، عراق و حشدالشعبی و سر دادن شعار‌هایی در حمایت از مقاومت، ضمن ادای احترام به شهدا، این حمله را محکوم کرده و بر تداوم راه شهیدان و تقویت همبستگی میان دو ملت ایران و عراق تأکید کردند.

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برچسب‌ها:
تشییع شهید شهدای حمله آمریکایی اسرائیلی عکس بین الملل حمله آمریکا و عربستان الحشد الشعبی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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