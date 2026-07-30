دولت عراق ادعای ترامپ را تکذیب کرد
حیدرالعبودی؛ سخنگوی دولت عراق اعلام کرد: دولت عراق هیچگونه موافقتنامهای برای انجام حملات به مکانهای خاص یا گروههای مشخص در خاک عراق صادر نکرده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۷۸| |
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به گزارش تابناک؛ حیدرالعبودی؛ سخنگوی دولت عراق اعلام کرد: دولت عراق هیچگونه موافقتنامهای برای انجام حملات به مکانهای خاص یا گروههای مشخص در خاک عراق صادر نکرده است.
دولت عراق از قبل از وقوع این حملات در خاک عراق، اطلاعی نداشته است. همچنین، به دلیل حملات اخیر، سفر نخستوزیر به عربستان سعودی لغو شد.
دولت عراق با عربستان سعودی تماس گرفته و خواستار ارائه مدارکی در خصوص ادعاهای مربوط به این حملات شده است.
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