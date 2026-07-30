واکنش بقائی به تجاوز وحشیانه آمریکا در قشم





به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در توییتی نوشت: حمله جنایتکارانه نیمه‌شب گذشته به منازل شریف‌ترین ایرانیان در ‎قشم که منجر به تخریب چندین خانه، و شهادت یک تاکسیران زحمتکش، قیصر جعفری، همسرش زهرا جعفری و کودک معصوم دو ساله‌شان، سینا، شد دل هر انسان باوجدانی را به درد می‌آورد.



این جنایات که تداعی کننده اقدامات تروریستی داعش است و تحت لوای «صلح از طریق زور» با هدف مجازات یک ملت به‌خاطر اصرار بر حقوق و عزت و استقلال خود صورت می‌گیرد، هرگز تولید اقتدار و اعتبار نخواهد بود.



با هر انفجار، با هر جنایت، با هر تحریم، با هر تهدید، با کشتن هر کودک، ایرانیان را در دفاع از میهنشان مصمم‌تر و منسجم‌تر می‌کنید.