واکنش بقائی به تجاوز وحشیانه آمریکا در قشم
سخنگوی وزارت خارجه نوشت: با هر انفجار، با هر جنایت، با هر تحریم، با هر تهدید، با کشتن هر کودک، ایرانیان را در دفاع از میهنشان مصممتر و منسجمتر میکنید.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۷۶| |
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به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در توییتی نوشت: حمله جنایتکارانه نیمهشب گذشته به منازل شریفترین ایرانیان در قشم که منجر به تخریب چندین خانه، و شهادت یک تاکسیران زحمتکش، قیصر جعفری، همسرش زهرا جعفری و کودک معصوم دو سالهشان، سینا، شد دل هر انسان باوجدانی را به درد میآورد.
این جنایات که تداعی کننده اقدامات تروریستی داعش است و تحت لوای «صلح از طریق زور» با هدف مجازات یک ملت بهخاطر اصرار بر حقوق و عزت و استقلال خود صورت میگیرد، هرگز تولید اقتدار و اعتبار نخواهد بود.
با هر انفجار، با هر جنایت، با هر تحریم، با هر تهدید، با کشتن هر کودک، ایرانیان را در دفاع از میهنشان مصممتر و منسجمتر میکنید.
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