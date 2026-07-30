عکس ۳ نفره خانوادهای که امروز به شهادت رسیدند
در پی حمله آمریکا به منازل مسکونی در شهرستان قشم، سه عضو یک خانواده شامل پدر، مادر و فرزند دو ساله آنان به شهادت رسیدند.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۷۰| |
8106 بازدید
به گزارش تابناک؛ در پی حمله آمریکا به منازل مسکونی در شهرستان قشم، سه عضو یک خانواده شامل پدر، مادر و فرزند دو ساله آنان به شهادت رسیدند.
در جریان حمله آمریکا به مناطق مسکونی شهرستان قشم، قیصر جعفری، همسرش زهرا جعفری و فرزند دو سالهشان، سینا، جان خود را از دست داده و به شهادت رسیدند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱