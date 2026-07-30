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عکس ۳ نفره خانواده‌ای که امروز به شهادت رسیدند

در پی حمله آمریکا به منازل مسکونی در شهرستان قشم، سه عضو یک خانواده شامل پدر، مادر و فرزند دو ساله آنان به شهادت رسیدند.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۷۰
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8106 بازدید
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عکس سه نفره

به گزارش تابناک؛ در پی حمله آمریکا به منازل مسکونی در شهرستان قشم، سه عضو یک خانواده شامل پدر، مادر و فرزند دو ساله آنان به شهادت رسیدند.

در جریان حمله آمریکا به مناطق مسکونی شهرستان قشم، قیصر جعفری، همسرش زهرا جعفری و فرزند دو ساله‌شان، سینا، جان خود را از دست داده و به شهادت رسیدند.

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شهادت خانواده‌ قشم حمله آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
12
9
پاسخ
یا صاحب الزمان، دیگه صبرمون تموم شده از این همه داغ از دست دادن عزیزانمون، آبا جان کم آوردیم، کمکمون کن.
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