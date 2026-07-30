در پی حمله آمریکا به منازل مسکونی در شهرستان قشم، سه عضو یک خانواده شامل پدر، مادر و فرزند دو ساله آنان به شهادت رسیدند.

به گزارش تابناک؛ در پی حمله آمریکا به منازل مسکونی در شهرستان قشم، سه عضو یک خانواده شامل پدر، مادر و فرزند دو ساله آنان به شهادت رسیدند.

در جریان حمله آمریکا به مناطق مسکونی شهرستان قشم، قیصر جعفری، همسرش زهرا جعفری و فرزند دو ساله‌شان، سینا، جان خود را از دست داده و به شهادت رسیدند.