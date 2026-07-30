رای منفی سنای آمریکا به طرح توقف جنگ علیه ایران
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مجلس سنای آمریکا با ۴۹ رای موافق در برابر ۵۰ رای مخالف، قطعنامهای را که قرار بود از کمیته روابط خارجی سنا خارج شود و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را به توقف جنگ علیه ایران ملزم کند، مسدود کرد.
طبق گزارش نشریه هیل، سناتورهای جمهوریخواه ازجمله سوزان کالینز از ایالت مین، لیزا مورکوفسکی از ایالت آلاسکا و رند پال از ایالت کنتاکی برای رای دادن به دموکراتها جهت پیشبرد این طرح، وارد صحن علنی شدند. جان فترمن سناتور دموکرات از ایالت پنسیلوانیا تنها دموکراتی بود که به این طرح رای منفی داد. چاک شومر، رهبر دموکراتهای سنا نیز از همکاران جمهوریخواه خود خواست تا به این طرح رای مثبت دهند.
شومر در صحن علنی گفت: جنگ بیهدف علیه ایران یکی از بزرگترین فجایع تاریخ آمریکا بوده است. آشفتگی ترامپ با گذشت هر ساعت بدتر میشود. ترامپ گفت که این جنگ یک هفته طول خواهد کشید، اما اعضای سرویس آمریکایی هنوز پنج ماه بعد کشته میشوند. جمهوریخواهان سنا نمیتوانند در حاشیه بنشینند، زیرا جنگ ترامپ از کنترل خارج میشود.
رایگیری امروز، سیزدهمین باری بود که سنا به طرحی مربوط به قطعنامه اختیارات جنگی علیه ایران رای داده است.
جمهوریخواهان سنا در ۱۱ مورد قبلی قطعنامههایی را برای توقف جنگ علیه ایران مسدود کردهاند و یک بار در ۲۳ ژوئن به تصویب قطعنامهای همزمان که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود و ترامپ را به خروج نیروها از جنگ علیه ایران هدایت میکرد، رای دادند. آن مصوبه که هر دو مجلس ماه گذشته تصویب کردند، یک قطعنامه غیرالزامآور بود که نیازی به امضای رئیسجمهور نداشت.