در مرحلۀ بیست‌وششم عملیات صاعقه و در انتقام خون پاک شهید امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، خلبان دلیر سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش، پهپاد‌های انهدامی ارتش، ژنراتور‌های برق، سامانه ناوبری و ساختمان‌های اداری و پشتیبانی ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف قرار دادند.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی ارتش اعلام کرد: در مرحلۀ بیست‌وششم عملیات صاعقه و در انتقام خون پاک شهید امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، خلبان دلیر سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش، پهپاد‌های انهدامی ارتش، ژنراتور‌های برق، سامانه ناوبری و ساختمان‌های اداری و پشتیبانی ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف قرار دادند.

حملات روز‌های گذشته و همچنین امشب به پایگاه‌های آمریکا در منطقه، با وجود سامانه‌های دفاعی متعدد و تجهیز پایگاه‌ها، تاکنون خسارات قابل توجه به تجهیزات و مراکز استقرار نیرو‌های ارتش کودک‌کش آمریکا وارد ساخته است.

پایگاه شیخ عیسی بحرین یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین پایگاه‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس و میزبان هواپیما‌های شناسایی، از مراکز مهم تعمیر و نگهداری بالگرد‌ها و قطعات پهپادهاست که با حملات متعدد نیرو‌های مسلح، آسیب جدی به توان رزم و پشتیبانی رزمی نیرو‌های متجاوز دشمن در آن پایگاه وارد شده.