انتقاد نتانیاهو از حامیان اروپایی اسرائیل





به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با فاکس‌نیوز، اروپا را «قاره‌ای رو به افول» دانست و گفت که مطمئن نیست که آن‌ها از خودشان دفاع کنند.



وی با انتقاد از سیاست‌های مهاجرتی اروپایی‌ها گفت: از یکی پرسیدند که چرا عربی یاد می‌گیری، او گفت که می‌خواهم بتوانم به لندن و پاریس سفر کنم.



نتانیاهو همچنین با انتقاد از شهردار نیویورک زهران ممدانی به خاطر انتقاد‌هایش از اسرائیل گفت: ممدانی دارد اسرائیل را بدنام می‌کند، اما او از ایران حمایت می‌کند،‌ او از حماس و حزب‌الله حمایت می‌کند... این یک وارونگی کاملِ اخلاقی است.



وی با اشاره به سفرش به نیویورک برای سخنرانی در سازمان ملل گفت:‌ من به جوانان آمریکایی می‌گویم، فقط حقایق را بررسی کنید. حقایق را بررسی کنید و فریب این کمپین‌ها را نخورید.



نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهد که حمایت مردم آمریکا از رژیم صهیونیستی کاهش یافته و به‌ویژه نسل جوان آمریکا به‌شدت از رویکرد و اقدامات اسرائیل انتقاد می‌کنند.