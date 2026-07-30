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انتقاد نتانیاهو از حامیان اروپایی اسرائیل

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با فاکس‌نیوز، اروپا را «قاره‌ای رو به افول» دانست و گفت که مطمئن نیست که آن‌ها از خودشان دفاع کنند.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۶۳
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4518 بازدید
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نتانیاهو


انتقاد نتانیاهو از حامیان اروپایی اسرائیل
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو در مصاحبه با فاکس‌نیوز، اروپا را «قاره‌ای رو به افول» دانست و گفت که مطمئن نیست که آن‌ها از خودشان دفاع کنند.

وی با انتقاد از سیاست‌های مهاجرتی اروپایی‌ها گفت: از یکی پرسیدند که چرا عربی یاد می‌گیری، او گفت که می‌خواهم بتوانم به لندن و پاریس سفر کنم.

نتانیاهو همچنین با انتقاد از شهردار نیویورک زهران ممدانی به خاطر انتقاد‌هایش از اسرائیل گفت: ممدانی دارد اسرائیل را بدنام می‌کند، اما او از ایران حمایت می‌کند،‌ او از حماس و حزب‌الله حمایت می‌کند... این یک وارونگی کاملِ اخلاقی است.

وی با اشاره به سفرش به نیویورک برای سخنرانی در سازمان ملل گفت:‌ من به جوانان آمریکایی می‌گویم، فقط حقایق را بررسی کنید. حقایق را بررسی کنید و فریب این کمپین‌ها را نخورید.

نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهد که حمایت مردم آمریکا از رژیم صهیونیستی کاهش یافته و به‌ویژه نسل جوان آمریکا به‌شدت از رویکرد و اقدامات اسرائیل انتقاد می‌کنند.

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نتانیاهو رژیم صهیونیستی لندن پاریس زهران ممدانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
1
4
پاسخ
حرامی دنیا دارد جنایات تو را میبیند نکند میخواهی همه چون ترامپ کور و‌نادان باشند انزجار از تو و صهیونیسم جهان را پر کرده و بدتر هم خواهد شد ولی یادت باشد در جنگ دوم جهانی انزجار از یهود چه کرد
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