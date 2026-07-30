میزبانی آسیایی استقلال در بصره

تاجرنیا: ما و تراکتور، بصره را به خاطر نزدیک بودن به مرز، به عنوان ورزشگاه میزبان انتخاب کرده‌ایم.





به گزارش تابناک؛ تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی استقلال اعلام کرد: ما و تراکتور، بصره را به خاطر نزدیک بودن به مرز، به عنوان ورزشگاه میزبان انتخاب کرده‌ایم.



امیدوارم شرایط طوری بشود که بتوانیم بازی‌ها را در کشور خودمان انجام بدهیم.



وقتی فدراسیون ما می‌خواهد بازی‌ها را بدون تماشاگر برگزار کند، داریم این پیام را می‌دهیم که شرایط برای برگزاری مسابقات، مناسب نیست.