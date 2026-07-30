تصاویر اولیه از سوله نگهداری جنگندههای آمریکایی
تصاویر اولیه از سوله تعمیر و نگهداری جنگنده های آمریکایی در پایگاه موفق سلطی نشان از اصابت موفق به محدوده آن سوله دارد.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۶۱| |
7663 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تصاویر اولیه از سوله تعمیر و نگهداری جنگندههای آمریکایی در پایگاه موفق سلطی نشان از اصابت موفق به محدوده آن سوله دارد.
این در حالی است که سنتکام دقایقی پیش مدعی رهگیری تمام موشکهای ایرانی و هچنین عدم آسیب به هواگردها و تجهیزات درون پایگاه شده است.
پ. ن: بهتراست دست از سانسور شدید بردارید و دادههای دقیق را در اختیار دنیا قرار دهید تا مردم جهان خودشان قضاوت کنند و به صورت برخط ببینند وقتی میگوییم متجاوز تنبیه میشود، آنهم همین امروز، منظورمان چیست.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱