تصاویر اولیه از سوله تعمیر و نگهداری جنگنده های آمریکایی در پایگاه موفق سلطی نشان از اصابت موفق به محدوده آن سوله دارد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تصاویر اولیه از سوله تعمیر و نگهداری جنگنده‌های آمریکایی در پایگاه موفق سلطی نشان از اصابت موفق به محدوده آن سوله دارد.

این در حالی است که سنتکام دقایقی پیش مدعی رهگیری تمام موشک‌های ایرانی و هچنین عدم آسیب به هواگرد‌ها و تجهیزات درون پایگاه شده است.

پ. ن: بهتراست دست از سانسور شدید بردارید و داده‌های دقیق را در اختیار دنیا قرار دهید تا مردم جهان خودشان قضاوت کنند و به صورت برخط ببینند وقتی می‌گوییم متجاوز تنبیه می‌شود، آنهم همین امروز، منظورمان چیست.