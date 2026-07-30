پارکینگ‌های اصلی مرز مهران به ظرفیت کامل رسید‌. زائران از مرزهای دیگر تردد کنند. با افزایش ورود زائران، روند انباشت خودروها در استان‌های مرزی رو به افزایش بوده و در حال حاضر استان ایلام با ثبت 97152 دستگاه خودرو در پارکینگ‌های مرزی، بیشترین میزان توقف خودرو را به خود اختصاص داده است. پارکینگ‌های اصلی پیش‌بینی‌شده در مهران به ظرفیت کامل رسیده‌اند اما با برنامه‌ریزی انجام‌شده از پارکینگ‌های جایگزین استفاده می‌شود. هیچ مشکلی برای پذیرش خودروهای زائران وجود ندارد و زائران پس از پارک خودروهای خود از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی مستقر در محل به پایانه مرزی منتقل شده و سپس از مرز عبور می‌کنند.