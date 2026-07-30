وضعیت بنزین در روسیه وخیم شد
حمله به ۱۸ پالایشگاه از ۲۶ پالایشگاه روسیه زمینه توقف ۴۵ درصدی تولید فراوردههای نفتی را فراهم کرده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۵۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فایننشال تایمز گزارش داد که ۴۵ درصد از ظرفیت پالایشی روسیه پس از حملات اوکراین از دست رفته است.
از ابتدای سال جاری روسیه یکی از مهمترین مبادی واردات بنزین و گازوئیل ایران به حساب میآید.
حملات اوکراین ۱۸ پالایشگاه از ۲۶ پالایشگاه بزرگ روسیه که مسئولیت تولید بنزین و گازوئیل را بر عهده داشتند را با توقف تولید مواجه کرده است.
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