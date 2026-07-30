ترامپ به دنبال انتقام از شبکههای خبری
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شبکه تلویزیونی ایبیسی نهاد دولتی تنظیمکننده مقررات رادیو و تلویزیون در آمریکا را به تلاش برای سانسور متهم کرده است.
برندان کار رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال که وظیفه تنظیم مقررات مربوط به رادیو و تلویزیون را به عهده دارد روند مجوزهای پخش ۸ ایستگاه تلویزیونی تحت مالکیت شبکه ایبیسی را آغاز کرده است.
این اقدام با حمایت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و گروههای محافظهکار همسو با او همراه شده است. ترامپ اخیراً پس از آنکه شبکههای شبکه ایبیس و انبیسی از پخش زنده سخنرانی او درباره امنیت انتخابات امتناع کردند، آنها را به «تقلب» متهم کرد و خواستار لغو مجوز پخش آنها شد.
درگیری میان دولت آمریکا و شبکه تلویزیونی ایبیسی پس از آن اوج گرفت که کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا تصمیم گرفت مجوز پخش هشت ایستگاه تلویزیونی این شبکه را پیش از موعد مقرر بررسی کند. لغو این مجوزها میتواند به معنای قطع دسترسی این شبکه به بخشی از مخاطبانش باشد.