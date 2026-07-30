روسیه موسس تلگرام را در فهرست تروریستی قرار داد
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ روسیه یک روز پس از آنکه پاول دوروف موسس پیامرسان تلگرام را به تسهیل اقدامات تروریستی متهم کرد، وی را در فهرست سیاه «تروریستها و افراطگرایان» قرار داد.
به نقل از خبرگزاری فرانسه، نام دوروف پنجشنبه در فهرست آنلاین روسیه از «تروریستها و افراطگرایان» قرار گرفت؛ فهرست سیاهی که توسط سازمان نظارت مالی روسیه «روسفین مانیتورینگ» نگهداری میشود.
کسانی که در این فهرست هستند از انجام معاملات در داخل روسیه منع میشوند.
سرویس امنیتی دولت روسیه (FSB) روز چهارشنبه اعلام کرد که پاول دورف، ۴۱ ساله و متولد روسیه، به دلیل «عدم حذف اطلاعاتی که به طور فعال توسط سرویسهای ویژه اوکراین، سازمانهای تروریستی و گروههای افراطی برای برنامهریزی و هماهنگی عملیات خرابکارانه، اقدامات تروریستی، کشتار جمعی و کلاهبرداریهای سایبری در روسیه استفاده میشود»، تحت پیگرد قرار گرفته است.
به گفته این نهاد، ۴۶ نفر از جمله تعدادی نوجوان در نقاط مختلف روسیه بازداشت شدهاند که از طریق تلگرام جذب شده و در حملات مسلحانه به نیروهای انتظامی، آتشزدن وسایل حملونقل و تاسیسات انرژی، ارتباطات و زیرساختهای مالی مشارکت داشتهاند.
استرالیا نیز پنجشنبه اعلام کرد که به دلیل ناکامی پیام رسان تلگرام در مقابله با پیامهای حمایت از ترور، اقدام حقوقی علیه این پیامرسان را آغاز کرده است.
دوروف که در روسیه متولد شده، اکنون تابعیت امارات متحده عربی و فرانسه را دارد. او پیش از تاسیس تلگرام، شبکه اجتماعی «ویکی» را که به عنوان نسخه روسی فیسبوک شناخته میشود، بنیانگذاری کرد و در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳ خورشیدی) در پی فشار مقامهای روسیه، آخرین سهام خود در این شرکت را واگذار کرد.
مقامهای قضایی فرانسه نیز در حال بررسی اتهاماتی علیه دوروف هستند. بر اساس این اتهامات، تلگرام در مقابله با فعالیتهای مجرمانه در این پلتفرم عملکرد کافی نداشته و همکاری لازم را با درخواستهای نهادهای مجری قانون انجام نداده است. دوروف این اتهامات را رد کرده است.