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کد خبر:۱۳۸۷۳۵۲
کد خبر:۱۳۸۷۳۵۲
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نبض خبر

تصاویر دو موج حمله سپاه با نابودی جنگنده‌های آمریکا

سپاه پاسداران اعلام کرد در دو موج حمله موشکی امروز نیروی هوافضای سپاه انهدام سه فروند هواپیمای F35 و خسارت به سه فروند دیگر در پاسخ سپاه به جنایت آمریکا در حمله به قشم و همچنین به آتش کشیدن دو آشیانۀ پهپادی و یک مخزن سوخت هواپیما و بالگردهای نظامی در پایگاه علی السالم رقم خورد. تصاویر این دو موج حمله را می‌بینید.
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