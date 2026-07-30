خط و نشان بقایی برای دبیرکل سازمان ملل

اسماعیل بقایی؛ سخنگوی وزارت امور خارجه در توییتی نوشت: شاهد بی‌اعتنایی نگران‌کننده‌ای به حقوق بین‌الملل هستیم؛ مصونیت از مجازات در حال گسترش است؛ نقض‌ها بی‌پاسخ می‌مانند.



اعتماد در حال فرسایش است و دستیابی به توافق‌های مبتنی بر مذاکره و حفظ آن‌ها روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.



این وضعیت را به‌روشنی در خاورمیانه می‌بینیم؛ وضعیتی که پیامدهای ویرانگری برای منطقه و سراسر جهان به همراه دارد.



کاملاً درست می‌گویید، آقای دبیرکل. اما چرا واقعیت را صریح بیان نمی‌کنید؟ چرا از نام بردن از دو عامل اصلی، یعنی ایالات متحده و اسرائیل، خودداری می‌کنید؟ چرا از محکوم کردن کسانی که به عاملان نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز، مصونیت کامل بخشیده‌اند، پرهیز می‌کنید؟



اکنون زمان آن فرا رسیده است که مسئولیت خود را بر عهده بگیرید و برای جلوگیری از آنکه سازمان ملل متحد و نظام هنجاری آن به همان سرنوشتی دچار شوند که جامعهٔ ملل گرفتار آن شد، اقدام کنید.