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خط و نشان بقایی برای دبیرکل سازمان ملل

بقائی خطاب به دبیرکل سازمان ملل: چرا از نام بردن از دو عامل اصلی نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز خودداری می‌کنید؟
کد خبر: ۱۳۸۷۳۵۱
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6133 بازدید
توییت اسماعیل بقایی

اسماعیل بقایی؛ سخنگوی وزارت امور خارجه در توییتی نوشت: شاهد بی‌اعتنایی نگران‌کننده‌ای به حقوق بین‌الملل هستیم؛ مصونیت از مجازات در حال گسترش است؛ نقض‌ها بی‌پاسخ می‌مانند.

اعتماد در حال فرسایش است و دستیابی به توافق‌های مبتنی بر مذاکره و حفظ آن‌ها روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.

این وضعیت را به‌روشنی در خاورمیانه می‌بینیم؛ وضعیتی که پیامدهای ویرانگری برای منطقه و سراسر جهان به همراه دارد.

کاملاً درست می‌گویید، آقای دبیرکل. اما چرا واقعیت را صریح بیان نمی‌کنید؟ چرا از نام بردن از دو عامل اصلی، یعنی ایالات متحده و اسرائیل، خودداری می‌کنید؟ چرا از محکوم کردن کسانی که به عاملان نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز، مصونیت کامل بخشیده‌اند، پرهیز می‌کنید؟

اکنون زمان آن فرا رسیده است که مسئولیت خود را بر عهده بگیرید و برای جلوگیری از آنکه سازمان ملل متحد و نظام هنجاری آن به همان سرنوشتی دچار شوند که جامعهٔ ملل گرفتار آن شد، اقدام کنید.

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برچسب ها
اسماعیل بقایی حقوق بین الملل مذاکره ایالات متحده آمریکا اسرائیل
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