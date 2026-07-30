حملات اسرائیلی به جنوب لبنان با وجود توافق چارچوب
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رژیم صهیونیستی ساعتی بعد از عملیات انفجار و تخریب در منطقه «الطیبه» در جنوب لبنان، با توپ بلندیهای «علی الطاهر» را هدف قرار داد.
رژیم صهیونیستی عصر امروز همچنین با پهپاد منطقه «النبطیه فوقا» را هدف قرار داده است که از تلفات و خسارات احتمالی آن، خبری منتشر نشده است.
ساعاتی قبل هم یک پهپاد رژیم صهیونیستی منطقه «النبطیه» در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داده بود. همزمان، پهپاد دیگری یک بمب صوتی به سوی شهرک «المنصوری» در جنوب لبنان پرتاب کرد.
«ژوزف عون»، رئیس جمهور لبنان امروز پنجشنبه در سخنانی گفت: باید تلاشهای بینالمللی برای وادار کردن اسرائیل به توقف جنگش علیه لبنان و عقبنشینی از سرزمینهای اشغالی صورت گیرد.
ماهها است آمریکا به بهانه جلوگیری از درگیریهای نظامی مجدد و تبدیل آتشبس به تدابیر امنیتی پایدارتر، تماسهای فشردهای را میان لبنان و رژیم صهیونیستی هدایت میکند.
ناظران بر این باورند که با توجه به ادامه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، شانس موفقیت این مذاکرات در دستیابی به توافق نهایی درباره مسائل مورد بحث، اندک است.