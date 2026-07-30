تقابل دوباره سنا و کاخ سفید برای جنگ با ایران

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، سنای آمریکا امروز نسخه جدیدی از قطعنامه اختیارات جنگی را بررسی می‌کند تا رئیس‌جمهور آمریکا را ملزم نماید که به درگیری‌ها با ایران پایان دهد، مگر اینکه تأیید رسمی کنگره را دریافت کند.



این قطعنامه تاکنون چند بار در سنای آمریکا شکست خورده است و با وجود حمایت دموکرات‌ها و چند جمهوری‌خواه، نتوانسته اکثریت آرا را کسب کند.