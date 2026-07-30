عامل ضرب و شتم دختران در لایو اینستاگرامی توسط پلیس تخصصی اراذل و اوباش به ضربه گلوله زمین گیر و دستگیر شد. این رذل که سوابق متعددی دارد و متولد 1369 است، طبق معمول مقابل دوربین گفت پشیمانم تا کیفر عملش را به حداقل برساند. ابتدا آنچه او کرد و سپس تصاویر دستگیری‌اش و اعترافاتش را به همراه توضیح پلیس می‌بینید و می‌شنوید.