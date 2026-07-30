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کد خبر:۱۳۸۷۳۴۶
کد خبر:۱۳۸۷۳۴۶
87247 بازدید
نظرات: ۱۳
نبض خبر

لحظات شکار رذلی که زنان را مقابل دوربین کتک می‌زد

عامل ضرب و شتم دختران در لایو اینستاگرامی توسط پلیس تخصصی اراذل و اوباش به ضربه گلوله زمین گیر و دستگیر شد. این رذل که سوابق متعددی دارد و متولد 1369 است، طبق معمول مقابل دوربین گفت پشیمانم تا کیفر عملش را به حداقل برساند. ابتدا آنچه او کرد و سپس تصاویر دستگیری‌اش و اعترافاتش را به همراه توضیح پلیس می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر ضرب و شتم زن اینستاگرام ویدیو کتک زدن زن اوباش
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۹
در انتظار بررسی: ۳۹
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
2
160
پاسخ
باید همه اشرار در کمترین زمان چلاق بشند تا درس عبرتی برای دیگران بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۹:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
4
154
پاسخ
درود بی پایان بر دلاوران پلیس. این درسته .این جانوران آدم نما را به سزای اعمالشان برسانید.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
7
167
پاسخ
چرا ۱۰ بار زندان رفته و آزاد شده ؟؟؟؟؟!!!!!!!
معلومه کسی که ۱۰ بار آزاد میشه همه جور جنایتی میکنه .
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
3
129
پاسخ
دستتون درد نکنه ازش یه درس عبرت بسازید
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
4
136
پاسخ
دم پلیس گرم
ای ول
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۷:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
1
25
پاسخ
اردوگاه کار اجباری تا لحظه مرگ زندان جواب نمیده
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
1
23
پاسخ
دم پلیس گرم
امیدوارم قوه قضاییه کاری کنه که دیگه همچین غلطی نکنه
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
1
23
پاسخ
همشون میگیرنشون میگن ببخشید اشتباه کردم آزاد بشن باز تکرار میکنند باید اعدام بشه یا دوتا پا از زانو قظع بشه
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
24
پاسخ
بابا اینا چرا انقدر بازداش میشن وآزاد میشن قوه قضاییه چیکار میکنه اون قاضی که برای اینا حکم میده اگر برای خودش یا خانواد خودش از این اتفاق ها بی افته باز هم همینجوری حکم میده این آشغالها حتما باید یکی رو بکشن تا یه فکر اساسی براشون بشه
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
0
23
پاسخ
قوه قضاییه باید برای اینا یه فکری بکنه کسی که 10بار سابقه داره چرا باز باید آزاد باشه که به اعمال مجرمانش ادامه بده مثلا اگر کسی سه بار جرم انجام داد مادام العمر باید در زندان توالت ها رو بشوره خیلی هم عالیه هم برای خوذش مفیده هم برای رفقاش که تو زندان هستن و از اینجور قانون ها تصویب کنند تا ببینیم باز کسی تو جامعه وجود داره که برای بار دهم و بیستم جرم انجام بده .
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