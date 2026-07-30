نبض خبر
لحظات شکار رذلی که زنان را مقابل دوربین کتک میزد
عامل ضرب و شتم دختران در لایو اینستاگرامی توسط پلیس تخصصی اراذل و اوباش به ضربه گلوله زمین گیر و دستگیر شد. این رذل که سوابق متعددی دارد و متولد 1369 است، طبق معمول مقابل دوربین گفت پشیمانم تا کیفر عملش را به حداقل برساند. ابتدا آنچه او کرد و سپس تصاویر دستگیریاش و اعترافاتش را به همراه توضیح پلیس میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر ضرب و شتم زن اینستاگرام ویدیو کتک زدن زن اوباش
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باید همه اشرار در کمترین زمان چلاق بشند تا درس عبرتی برای دیگران بشه
درود بی پایان بر دلاوران پلیس. این درسته .این جانوران آدم نما را به سزای اعمالشان برسانید.
چرا ۱۰ بار زندان رفته و آزاد شده ؟؟؟؟؟!!!!!!!
معلومه کسی که ۱۰ بار آزاد میشه همه جور جنایتی میکنه .
معلومه کسی که ۱۰ بار آزاد میشه همه جور جنایتی میکنه .
همشون میگیرنشون میگن ببخشید اشتباه کردم آزاد بشن باز تکرار میکنند باید اعدام بشه یا دوتا پا از زانو قظع بشه
بابا اینا چرا انقدر بازداش میشن وآزاد میشن قوه قضاییه چیکار میکنه اون قاضی که برای اینا حکم میده اگر برای خودش یا خانواد خودش از این اتفاق ها بی افته باز هم همینجوری حکم میده این آشغالها حتما باید یکی رو بکشن تا یه فکر اساسی براشون بشه
قوه قضاییه باید برای اینا یه فکری بکنه کسی که 10بار سابقه داره چرا باز باید آزاد باشه که به اعمال مجرمانش ادامه بده مثلا اگر کسی سه بار جرم انجام داد مادام العمر باید در زندان توالت ها رو بشوره خیلی هم عالیه هم برای خوذش مفیده هم برای رفقاش که تو زندان هستن و از اینجور قانون ها تصویب کنند تا ببینیم باز کسی تو جامعه وجود داره که برای بار دهم و بیستم جرم انجام بده .