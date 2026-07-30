درگیری ایران و آمریکا به دریای مدیترانه کشیده شد؟

حمله به دو کشتی حامل گاز در بندر دمیاط مصر بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که آیا تشدید رویارویی میان آمریکا و ایران وارد مرحله‌ای تازه شده و از میدان‌های سنتی نبرد فراتر رفته تا کشورهای دیگر و تأسیسات حیاتی را نیز دربر گیرد.

الجزیره نوشت: حمله به دو کشتی حامل گاز در بندر دمیاط مصر بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که آیا تشدید رویارویی میان آمریکا و ایران وارد مرحله‌ای تازه شده و از میدان‌های سنتی نبرد فراتر رفته تا کشور‌های دیگر و تأسیسات حیاتی را نیز دربر گیرد.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، این پرسش‌ها پس از آن مطرح شد که هیئت دولت مصر اعلام کرد تحقیقات اولیه نشان می‌دهد یک پهپاد عامل آتش‌سوزی روی دو کشتی در روز چهارشنبه بوده است، اما هنوز مسئول این حمله مشخص نشده و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد حادثه و اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ امنیت ملی مصر ادامه دارد.

این حادثه از آن جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که در بندر دمیاط، یکی از مهم‌ترین مراکز انرژی و صادرات در شرق دریای مدیترانه، رخ داده است؛ بندری که دارای تأسیسات راهبردی برای فرآوری، ذخیره‌سازی و صادرات مجدد گاز طبیعی به بازار‌های جهانی است و هرگونه حمله به آن، فراتر از ابعاد داخلی، بر بازار‌های انرژی و خطوط تأمین جهانی تأثیر می‌گذارد.