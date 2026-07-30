حملات آمریکا خللی در اعزام زائران اربعین ‌ایجاد نکرد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سردار قاسم رضایی در حاشیه بازدید خود از مرز چذابه با اشاره به برکت خون شهدای هشت سال دفاع مقدس، اظهار داشت: اینجا مکان مقدسی است که روزگاری شاهد تبادل آتش و خمپاره بود، اما امروز به برکت ایثار شهدا، شاهد تبادل عشق و محبت زائران اباعبدالله الحسین (ع) هستیم. آن روز‌ها شعار «کربلا، کربلا ما داریم می‌آییم» سر داده می‌شد و امروز این شعار در مسیر شلمچه و چذابه به عینیت رسیده است.

وی افزود: امروزه ایران اسلامی به عنوان «ام‌القرای جهان اسلام» می‌درخشد؛ عظمت این جایگاه را در استقبال و بدرقه باشکوه ملت عراق از پیکر مطهر امام قائد شهیدمان به خوبی مشاهده کردیم.

سردار رضایی با اشاره به تعامل سازنده با مسئولان عراقی در مرز‌های شلمچه و چذابه، خاطرنشان کرد: خوشبختانه فرماندهان انتظامی و مرزبانی کشورمان از مدیران موفق و با تجربه‌ای هستند که تمامی پیش‌بینی‌های لازم برای تسهیل تردد زائران از ابتدای حرکت تا بازگشت به منزل را اندیشیده‌اند. رضایت بالای زائران هنگام بازگشت، ثمره همین ارتباط معنوی و دیپلماسی مرزی مؤثر بین دو کشور است.

وی در ادامه با ارائه توصیه‌های حیاتی به زائران حسینی، تصریح کرد: از زائران عزیز می‌خواهیم زمان ورود، خروج و مدت اقامت خود در کشور عراق را دقیقاً مدیریت کرده و ضمن سیراب شدن از عشق امام حسین (ع)، در محدوده زمانی مشخص به کشور بازگردند. همچنین نسبت به تذکرات و مقررات راهنمایی و رانندگی توجه ویژه داشته باشند، چراکی که سخت‌ترین لحظه برای ما زمانی است که خبر تصادف یک زائر را بشنویم.

جانشین فرمانده کل انتظامی در پایان با تأکید بر امنیت پایدار در مسیر‌های تردد، گفت: الحمدلله با وجود همه توطئه‌های دشمن خبیث، امنیت مثال‌زدنی در مرز‌ها حاکم است و حملات دشمن هیچ خللی در عزم و شادابی زائران و مأموران انتظامی ایجاد نکرده است. ملت بزرگ ایران امروز مبعوث شده‌اند تا با حضور خیابانی و میدانی خود، از تمامی دستاورد‌های انقلاب اسلامی پاسداری کرده و خونخواه رهبر شهید انقلاب اسلامی باشند.