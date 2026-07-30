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هشدار عراقچی به وزیر خارجه بلغارستان

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تماس تلفنی ولیسلاوا پترووا، وزیر امور خارجه بلغارستان، آخرین تحولات مربوط به منطقه و تداوم تجاوز آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و اقدامات آن در زمینه تنش آفرینی در منطقه غرب آسیا را برای همتای بلغارستانی تشریح کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۳۵
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7039 بازدید
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وزیر خارجه ایران و بلغارستان

به گزاشر تابناک؛ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تماس تلفنی ولیسلاوا پترووا، وزیر امور خارجه بلغارستان، آخرین تحولات مربوط به منطقه و تداوم تجاوز آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و اقدامات آن در زمینه تنش آفرینی در منطقه غرب آسیا را برای همتای بلغارستانی تشریح کرد.

وزیر خارجه کشورمان افزود: موافقت دولت بلغارستان با درخواست آمریکا برای استقرار هواپیما‌های نظامی این کشور در پایگاه هوایی «بزمر» با هدف پشتیبانی از عملیات نظامی، از نظر ما محکوم، غیر قابل قبول و مغایر با روابط سنتی و دوستانه دو کشور است و مناسب است دولت بلغارستان با فوریت در تصمیم اتخاذ شده تجدید نظر کند.

سید عباس عراقچی با استناد به ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تعریف تجاوز، تصریح کرد: «در اختیار قرار دادن قلمرو یک دولت برای استفاده دولت دیگر با هدف ارتکاب عمل تجاوز علیه دولت ثالث، از مصادیق عمل تجاوز محسوب می‌شود.»

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان یادآوری کرد جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع و امنیت ملی خود در برابر هرگونه تعرض و اقدام خصمانه تردید نخواهد کرد و افزود: «قطعاً هر طرفی که به هر نحوی در ارتکاب حمله نظامی علیه ایران مشارکت کند، باید مسئولیت تبعات آن را بپذیرد.»

در این گفت‌و‌گو وزیر خارجه بلغارستان نیز با یادآوری پیشینه روابط خوب دو کشور، اظهار داشت بلغارستان قصد مشارکت در جنگ را ندارد و بر حمایت از دیپلماسی و کاهش تنش در منطقه تاکید می‌نماید.

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برچسب ها
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران بلغارستان پایگاه هوایی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
1
2
پاسخ
در کنار نظامی هشدار سیاسی هم بد نیست.
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
1
0
پاسخ
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