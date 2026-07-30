یمن: به مصر حمله نکردهایم؛ فقط عربستان را میزنیم
یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه یمن، شایعات منتشرشده مبنی بر هدف قرار گرفتن یک کشتی در بندر دمیاط مصر توسط نیروهای یمنی را کاملاً بیاساس دانست و تکذیب کرد.
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه یمن، شایعات منتشرشده مبنی بر هدف قرار گرفتن یک کشتی در بندر دمیاط مصر توسط نیروهای یمنی را کاملاً بیاساس دانست و تکذیب کرد.
وی تأکید کرد موضع یمن کاملاً شفاف است و حملات تلافیجویانه صرفاً رژیم سعودی را به دلیل محاصره و تجاوز مداومش هدف قرار میدهد.
این مسئول یمنی اعلام کرد کشتیرانی در دریای سرخ امن است و شایعهپراکنیهای ریاض برای خروج از بنبست خود توجیهی ندارد.
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