

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:



بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه



مردم شریف و بزرگوار ایران، صد و پنجاه شب متوالی است که شما بدون وقفه تجمعات خود را در سراسر ایران اسلامی ادامه داده و انتقام خون امام شهید و اخراج متجاوزان آمریکایی از منطقه را مطالبه می نمائید. همگام با شما، فرزندانتان در نیروی هوافضا و نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میدان، نبرد با دشمن متجاوز را با قدرت و شجاعت ادامه می دهند.



صبح امروز در ادامه عملیات نصر ۲ و تنبیه متجاوز با حمله به پایگاه هوایی آمریکا در علی السالم، دو آشیانه پهپادی و یک مخزن سوخت هواپیما و بالگردهای نظامی را به آتش کشیده و منهدم کردند.



مردم مسلمان کویت بدانند، تنبیه متجاوز تا پایان دادن به غارت ثروت‌ها و منابع ملی مسلمانان و اخراج اشغالگران و غارتگران آمریکایی از منطقه ادامه دارد.



و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم