بغداد ادعای حمله از خاک عراق را رد کرد

سخنگوی فرمانده کل ارتش عراق ضمن رد ادعاهای مطرح شده درباره اینکه حملات به عربستان از داخل خاک عراق انجام شده، خواستار ارائه شواهد و مدارکی دال بر این ادعا شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «صباح النعمان» سخنگوی فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق امروز پنج‌شنبه تاکید کرد که هیچ مدرکی دال بر انجام حملاتی از داخل خاک عراق وجود ندارد.

النعمان به خبرگزاری رسمی عراق گفت: نهاد امنیتی در حال حاضر تمرکز خود را معطوف تدوین یک طرح امنیتی یکپارچه برای جلوگیری از تکرار حملات و حفظ کامل حاکمیت عراق کرده است.

سخنگوی فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق در ادامه تاکید کرد: نیرو‌های امنیتی رسمی عراق به صورت انحصاری مسوول امور امنیتی هستند و آنها هرگز اجازه نخواهند داد هیچ سلاحی خارج از چارچوب دولت وجود داشته باشد.

به گزارش بغداد الیوم، او همچنین تاکید کرد: حمله آمریکایی-سعودی (به پایگاه‌های نیرو‌های حشد شعبی عراق) تحقیقات مقامات عراقی درباره اتهام‌های مطرح شده درباره هدف قرار دادن عربستان را مختل کرد.

النعمان اظهار کرد: دولت عراق خواستار ارائه مدارک و شواهدی است که ثابت کند حملات به عربستان از خاک عراق انجام شده است، اما تا این لحظه هیچ طرفی مدرکی دال بر ادعا ارائه نکرده است.

سخنگوی فرمانده کل ارتش عراق در ادامه گفت: رهبران امنیتی در حال کار بر روی طرحی برای جلوگیری از این حملات و حفظ حاکمیت عراق هستند.

او تاکید کرد: دولت اجازه هیچ گونه اقدام فردی یا هیچ گونه تخلفی از خارج از عراق را نخواهد داد.

النعمان در ادامه نیز گفت: بازدید علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق از پایگاه نیرو‌های حشد شعبی و گفت‌و‌گو با آنها درباره جزئیات حملاتی که به پایگاه‌های آنها در چندین استان شده، نشان می‌دهد که حشد شعبی بخش جدایی‌ناپذیری از ساختار دفاع ملی است.

این مقام عراقی افزود: الزیدی فورا دستور رسیدگی به خانواده‌های شهدای این حملات و ارائه خدمات درمانی لازم به مجروحان و در صورت لزوم انتقال آنها به خارج را صاد کرد.

سخنگوی فرمانده کل ارتش عراق در پایان نیز ارائه شواهد و مدارکی دال بر ادعا‌های مطرح شده درباره انجام حملات از داخل خاک عراق را خواستار شد.

سخنگوی فرمانده کل نیرو‌های مسلح این اظهارات را پس از تشدید تنش‌های منطقه‌ای در پی حملات به تأسیساتی در عربستان و طرح اتهاماتی مبنی بر اینکه برخی از این حملات از خاک عراق انجام شده است، بیان کرد.

بغداد بار‌ها مخالفت خود را با استفاده از خاکش برای حمله به کشور‌های همسایه اعلام و بر احترام به حاکمیت عراق و ادامه تحقیقات درباره هرگونه نقض امنیتی همزمان با اقدامات امنیتی و سیاسی برای مهار پیامد‌های تشدید تنش در منطقه تاکید کرده است.