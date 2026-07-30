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کد خبر:۱۳۸۷۳۲۷
کد خبر:۱۳۸۷۳۲۷
20095 بازدید
نظرات: ۱۶
نبض خبر

ذوق‌ سلطنت‌طلبان از حمله آمریکا به جنوب را ببینید

ذوق‌زدگی رذیلانه سلطنت‌طلبان از حمله آمریکا به جنوب ایران ببینید و چهره این وطن فروشان را فراموش نکنید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حمله آمریکا به ایران ویدیو سلطنت طلبان وطن فروش
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۶
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
3
51
پاسخ
عمدتا اینها یا یهودی تبار هستند و یا بهایی .‌ مخصوصا گروه دوم دشمنی و ضدیتش با ایران حیرت انگیز است .
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
12
39
پاسخ
پهلوی جعل تاریخ هخامنشی همان خاخام منش یهودی هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
8
46
پاسخ
شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لف لف خورد گه دانه دانه .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
7
52
پاسخ
سطح حماقت اینها واقعا مضحکه
و واقعا انسان ناراحت میشه براشون؛ برای این همه ذلیل بودن و کج فهمی...
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
3
48
پاسخ
تو خواب ببینید ایران اشغال بشه. با تمام وجود ار ذره ذره خاک ایران حفاظت میکنیم. خون میدیم خاک نمیدیم. ایران گورستان بیگانگان خواهد شد.
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
4
46
پاسخ
اینها حرام لقمه هستند کاش زبان فارسی هم نمیدانستند ننگ بر اینها. قطعا اینها ایرانی نیستند
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
3
51
پاسخ
چقدر بدبختند...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
3
48
پاسخ
اینها آدمیزاد نیستن که، بیمار روانی هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
4
41
پاسخ
شاه پرستی نماد ارتجاع مطلق و درماندگی بهمزاه دریوزگی به درگاه صاحبان قدرت کثیف
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
6
42
پاسخ
دیگه وقتی اینها اون چاهزادشون زن خودش رو به این و اون قرض میده ، انتظار دارید خودشون چی باشن !!!
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