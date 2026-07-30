نبض خبر
ذوق سلطنتطلبان از حمله آمریکا به جنوب را ببینید
ذوقزدگی رذیلانه سلطنتطلبان از حمله آمریکا به جنوب ایران ببینید و چهره این وطن فروشان را فراموش نکنید.
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برچسبها:نبض خبر حمله آمریکا به ایران ویدیو سلطنت طلبان وطن فروش
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غیر قابل انتشار: ۱۶
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۱۶
عمدتا اینها یا یهودی تبار هستند و یا بهایی . مخصوصا گروه دوم دشمنی و ضدیتش با ایران حیرت انگیز است .
سطح حماقت اینها واقعا مضحکه
و واقعا انسان ناراحت میشه براشون؛ برای این همه ذلیل بودن و کج فهمی...
و واقعا انسان ناراحت میشه براشون؛ برای این همه ذلیل بودن و کج فهمی...
تو خواب ببینید ایران اشغال بشه. با تمام وجود ار ذره ذره خاک ایران حفاظت میکنیم. خون میدیم خاک نمیدیم. ایران گورستان بیگانگان خواهد شد.
اینها حرام لقمه هستند کاش زبان فارسی هم نمیدانستند ننگ بر اینها. قطعا اینها ایرانی نیستند
شاه پرستی نماد ارتجاع مطلق و درماندگی بهمزاه دریوزگی به درگاه صاحبان قدرت کثیف