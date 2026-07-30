دست پنهان آمریکا در حمله پهپادی به روسیه!
این روزنامه به نقل از مقامات ارشد اوکراینی نوشت: حمایت اطلاعاتی آمریکا به کییف کمک کرده است تا مناسبترین مسیرها را برای پهپادهای خود برنامهریزی کند و سیستمهای دفاع هوایی را دور بزند، که این امر عمق هماهنگی اطلاعاتی بین واشنگتن و کییف در هدایت حملات در عمق خاک روسیه را تأیید میکند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به نوشته این روزنامه، مقامات اوکراینی ابراز عقیده کردند که بعید است مذاکرات سهجانبه در مورد اوکراین قبل از پایان تابستان امسال از سر گرفته شود، که نشان دهنده بنبست در تلاشهای دیپلماتیک علیرغم تماسهای بین مسکو و کییف از طریق واسطهها است.
از سوی دیگر، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، پیش از این تأیید کرده بود که عملیات نظامی روسیه «مانند یک جنگ واقعی» ادامه دارد، زیرا کییف از برلین، پاریس، لاهه، اسلو و واشنگتن کمک دریافت میکند.
این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قصد دارد پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در حاشیه اجلاس ناتو در آنکارا در هشتم ژوئیه، با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد حل و فصل مناقشه اوکراین گفتوگو کند.