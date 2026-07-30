شهادت ۳ پاسدار مدافع وطن در زنجان
روابطعمومی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان طی اطلاعیهای اعلام کرد: در حمله رژیم تروریستی آمریکا در هشتم مردادماه ۱۴۰۵، سه تن از پاسداران این استان در راه دفاع از مرزوبوم ایران اسلامی و امنیت مردم، به فیض شهادت نائل آمدند.
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در حمله وحشیانه رژیم تروریستی آمریکای جنایتکار در ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۳ تن از پاسداران سرافراز و غیور سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان به نامهای «محمود ملاجباری»، «محمدرضا چراغی»، «جمال امیری» در دفاع از مرزوبوم ایران اسلامی و مردم انقلابی و شریف ایران اسلامی، به فیض شهادت نائل آمدند.
به گزرش تابناک به نقل از فارس؛ سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان ضمن محکومکردن این جنایت وحشیانه، شهادت این عزیزان را به محضر مبارک حضرت ولیعصر (عج)، امام سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی)، خانوادههای صبور و پرافتخار این شهدای والامقام، ملت عزیز و شهیدپرور ایران اسلامی و استان زنجان تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال علو درجات و رحمت واسعه الهی برای ارواح طیبه این شهدای والامقام را مسئلت مینماییم.
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