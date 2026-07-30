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مردم این منطقه آماده صدای انفجار باشند

شهروندان در صورت شنیدن صدای انفجار هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند و از نزدیک شدن به محل اجرای عملیات خودداری کنند.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۰۷
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17429 بازدید
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فوری / مردم آماده شنیدن انفجار شدید در این مناطق باشند

به گزارش تابناک به نقل از مهر، به گفته فرماندار کمیجان در ساعات آینده احتمال شنیده شدن صدای انفجار در شهرستان کمیجان استان مرکزی وجود دارد که مربوط به امحای مهمات عمل نکرده بجا مانده در یکی از اراضی منطقه است.

شهروندان در صورت شنیدن صدای انفجار هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند و از نزدیک شدن به محل اجرای عملیات خودداری کنند.

 
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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United States of America
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۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
8
18
پاسخ
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