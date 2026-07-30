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رسانه آمریکایی:۲هفته جنگ سخت با ایران داریم

این گزارش همچنین می‌گوید پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، از پیشنهاد فرمانده سنتکام حمایت کرده و معتقد است که حملات گسترده می‌تواند توان ایران برای انجام حملات تلافی‌جویانه را کاهش دهد.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۰۶
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35335 بازدید
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۸
ادعای رسانه آمریکایی از برنامه سنتکام علیه ایران / ۲ هفته جنگ سخت در پیش است

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، در پی تشدید تنش‌ها با ایران، طرحی برای اجرای یک عملیات هوایی گسترده علیه اهداف ایرانی به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز به دولت آمریکا ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، هدف این طرح، وارد کردن آسیب جدی به توان موشکی ایران و تغییر موازنه نظامی به سود آمریکا عنوان شده است. این پیشنهاد در حالی مطرح شده است که در دولت آمریکا درباره دامنه و پیامدهای گسترش درگیری اختلاف‌نظر وجود دارد.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نسبت به اجرای چنین عملیات گسترده‌ای هشدار داده و از کاهش ذخایر سامانه‌های پدافند هوایی و نیاز ارتش آمریکا به حفظ آمادگی برای سایر بحران‌های جهانی ابراز نگرانی کرده است. 

این گزارش همچنین می‌گوید پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، از پیشنهاد فرمانده سنتکام حمایت کرده و معتقد است که حملات گسترده می‌تواند توان ایران برای انجام حملات تلافی‌جویانه را کاهش دهد.

وال‌استریت ژورنال افزود که دونالد ترامپ در مقطع بررسی این طرح، همزمان گزینه تشدید عملیات نظامی و مسیر دیپلماسی را روی میز دارد و در نهایت هنوز تصمیم قطعی برای آغاز کارزار دو هفته‌ای اتخاذ نکرده است. این روزنامه همچنین به دیدگاه برخی مقام‌های نظامی اشاره کرده که معتقدند اتکا صرف به حملات هوایی لزوماً به دستیابی به اهداف بلندمدت آمریکا منجر نخواهد شد.

 
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سنتکام جنگ ایران و آمریکا حمله آمریکا به ایران تفاهم 60روزه ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۲۵
انتشار یافته: ۸
بنده خدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
64
103
پاسخ
این جنایتکاران غیر از زبان زور و کتک فیزیکی چیزی نمی فهمند باید با تمام قدرت این یانکی ها و حامیانشان و منافعشان را هدف قرار دهیم
هوسمند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
53
102
پاسخ
تا میتوانید از الان بهشون حمله پیشدستانه کنید و فرصت حمله را ازشون بگیرید این فرمانده آمریکایی کودن را بکشید.
ناشناس
|
Germany
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
48
90
پاسخ
احمق ها فکر کردن اینجا ایران غزه هست که هر غلطی بکنن. جنگ در فلات وسیع ایران و اطراف آن آمریکا با تمام امکاناتش و هر کشوری که در آن شرکت کند، پشیمان خواهد کرد.
ناشناس
|
Denmark
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
47
88
پاسخ
باید به شدت خیلی زیاد حمله پیشدستانه بکنید.
پاسخ ها
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
،منتظردستورشما بودیمبله حتما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
5
20
پاسخ
آف ۳۵ رو قبل از تیک آف نابود کنید و سربازهای تازه به کویت آمده رو بزنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
8
15
پاسخ
ترور و کشاندن جنگ به داخل امریکا
راه کم هزینه و پر بازده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
8
16
پاسخ
اخه بی مصرف جنگت واسه چیه
ما بادنیا جنگی نداریم کجای دنیا دیده شده طرف خونه وزندگیش رو بده کسی که شما هرجا رفتید وخاستید ویران میکنید سرمایه اون کشور رو به تاراج میبرید
خدا لعنتتون کنه ریشه هات از زمین محو بشه
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