رسانه آمریکایی:۲هفته جنگ سخت با ایران داریم
به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد دریاسالار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، در پی تشدید تنشها با ایران، طرحی برای اجرای یک عملیات هوایی گسترده علیه اهداف ایرانی به مدت ۱۰ تا ۱۴ روز به دولت آمریکا ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، هدف این طرح، وارد کردن آسیب جدی به توان موشکی ایران و تغییر موازنه نظامی به سود آمریکا عنوان شده است. این پیشنهاد در حالی مطرح شده است که در دولت آمریکا درباره دامنه و پیامدهای گسترش درگیری اختلافنظر وجود دارد.
به نوشته والاستریت ژورنال، ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نسبت به اجرای چنین عملیات گستردهای هشدار داده و از کاهش ذخایر سامانههای پدافند هوایی و نیاز ارتش آمریکا به حفظ آمادگی برای سایر بحرانهای جهانی ابراز نگرانی کرده است.
این گزارش همچنین میگوید پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، از پیشنهاد فرمانده سنتکام حمایت کرده و معتقد است که حملات گسترده میتواند توان ایران برای انجام حملات تلافیجویانه را کاهش دهد.
والاستریت ژورنال افزود که دونالد ترامپ در مقطع بررسی این طرح، همزمان گزینه تشدید عملیات نظامی و مسیر دیپلماسی را روی میز دارد و در نهایت هنوز تصمیم قطعی برای آغاز کارزار دو هفتهای اتخاذ نکرده است. این روزنامه همچنین به دیدگاه برخی مقامهای نظامی اشاره کرده که معتقدند اتکا صرف به حملات هوایی لزوماً به دستیابی به اهداف بلندمدت آمریکا منجر نخواهد شد.