قیمت انواع خودرو پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵

امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵، کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۲۰۱ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان عرضه شد.

امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵، کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۲۰۱ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان عرضه شد.



به گزارش تابناک، قیمت انواع خودرو، امروز ۸ مرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است: