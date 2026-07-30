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قیمت انواع خودرو پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵

امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵، کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۲۰۱ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان عرضه شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۰۳
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قیمت انواع خودرو پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵

امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵، کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۲۰۱ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان عرضه شد.
 
به گزارش تابناک، قیمت انواع خودرو، امروز ۸ مرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
وانت آریسان ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰
سورن پلاس (TU5P) ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس (XU7P) ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس MT6 ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس اتوماتیک ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 موتور TU3 ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک) ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای (برقی) ۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) ۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰
پژو 207 دنده‌ای پانوراما ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰
پژو 207 اتوماتیک پانوراما ۲,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰
راناپلاس ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تارا دستی V1 ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک V4 ۲,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک (توربو) ۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰
هایما اس 5 ( S5 ) پرو ۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید
هایما اس 7 ( S7 ) پرو ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید
هایما 8 اس ( 8S ) ۴,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید
هایما 7X ناموجود توقف تولید
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) ۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ری را ۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سایپا
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
سهند S ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰
سهند E اتوماتیک ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی
اطلس S ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰
اطلس GL ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰
اطلس G ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰
اطلس اتوماتیک ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰
ساینا S ۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰
ساینا دوگانه سوز ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰
ساینا اتوماتیک ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید
کوییک RS ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰
کوییک S ۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰
کوییک GX ۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰
کوییک GXR (رینگ فولادی) ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰
کوییک GXR ۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰
شاهین GL ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰
شاهین G (سانروف) ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰
شاهین اتوماتیک G ۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰
شاهین اتوماتیک پلاس ۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰
پارس نوآ ۲,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰
سایپا 151 GX ۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
سایپا 151 GX (پاششی) ۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰
زامیاد اکستند EX ۱,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰
زامیاد اکستند EX (دوگانه‌سوز) ۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰
کارون ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰
چانگان EADO برقی ناموجود ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰
چانگان CS35 (مونتاژ) ۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS55 (مونتاژ) ۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS55 ۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰
روئوه ERX5 ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
سیتروئن C3-XR ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰

مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
X33 کراس (اتوماتیک) ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰
x5 به زودی ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
X55 پرو ۳,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید
X55 پرو (LI) به زودی به زودی
X77 (الیت) ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
آریزو 5 ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید
آریزو M5 ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید
آریزو6 (Z6 GT) ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
آریزو 8 (Z8) ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰
تیگو7 (F7) پرومکس AWD ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو7 (F7) هیبرید ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس FX ۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس FX AWD ۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ به زودی
فونیکس FX برقی ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰
تیگو 8 (F8) هیبرید ناموجود ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰
تیگو 8 (F8) پرومکس ۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰
تیگو 9 (F9) ۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰
اکستریم SX ۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰
اکستریم TX ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰
اکستریم QX ۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰

کرمان موتور
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
بک X3 ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
جک J4 ۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جک SR3 ناموجود ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰
جک SR6 ۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی ایگل ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی J7 ۴,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی X5 ۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی T8 ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کی‌ام‌سی T9 ۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بهمن موتور
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
رسپکت (نیو) ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰
فیدلیتی الیت (5 نفره) ناموجود توقف فروش
فیدلیتی الیت (7 نفره) ۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) ۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰
دیگنیتی پرایم ناموجود توقف تولید
دیگنیتی پرستیژ ناموجود توقف تولید
ون اینرودز ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰
کاپرا تک کابین B ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید
کاپرا دو کابین B ناموجود توقف تولید
کاپرا U اتوماتیک ناموجود توقف تولید
هونگچی H5 ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شوال H6 ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
اواتار 11 ناموجود توقف فروش
مزدا3 ۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰
اینوی هیبریدی ۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰
هاوال H9 (آپشنال) ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

سایر شرکت ها
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
لوکانو L7 ۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
لوکانو L8 ۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بایک X55 --- ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بیجینگ U5 ۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ مکسوس H --- ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
لیپ موتور T03 --- ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگارد X35+ ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تیسان S05 ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰
لاماکو فلو ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
لاماری اکو ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لاماری ایما ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
لاماری هیبرید ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰
فردا SX5 ۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش
فردا T5 ناموجود توقف تولید
فردا 511 ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف فروش

 

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