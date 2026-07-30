قیمت انواع خودرو پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵
امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵، کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۲۰۱ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان عرضه شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۰۳| |
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امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵، کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۲۰۱ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان عرضه شد.
به گزارش تابناک، قیمت انواع خودرو، امروز ۸ مرداد ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
|
ایران خودرو
|نام خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|قیمت کارخانه (تومان)
|وانت آریسان
|۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰
|سورن پلاس (TU5P)
|۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|سورن پلاس (XU7P)
|۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
|۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
|۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)
|۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس MT6
|۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس اتوماتیک
|۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|پژو 207 موتور TU3
|۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰
|پژو 207 دندهای (هیدرولیک)
|۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰
|پژو 207 دندهای (برقی)
|۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰
|پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی)
|۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰
|پژو 207 دندهای پانوراما
|۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰
|پژو 207 اتوماتیک
|۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰
|پژو 207 اتوماتیک پانوراما
|۲,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰
|راناپلاس
|۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|تارا دستی V1
|۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰
|تارا اتوماتیک V4
|۲,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|تارا اتوماتیک (توربو)
|۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰
|هایما اس 5 ( S5 ) پرو
|۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|توقف تولید
|هایما اس 7 ( S7 ) پرو
|۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|توقف تولید
|هایما 8 اس ( 8S )
|۴,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰
|توقف تولید
|هایما 7X
|ناموجود
|توقف تولید
|پیکاپ فوتون (اتوماتیک)
|۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰
|ری را
|۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
سایپا
|نام خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|قیمت کارخانه (تومان)
|سهند S
|۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰
|۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰
|سهند E اتوماتیک
|۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|به زودی
|اطلس S
|۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰
|اطلس GL
|۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰
|اطلس G
|۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰
|اطلس اتوماتیک
|۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰
|ساینا S
|۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰
|۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰
|ساینا دوگانه سوز
|۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
|۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰
|ساینا اتوماتیک
|۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|توقف تولید
|کوییک RS
|۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰
|کوییک S
|۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
|۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰
|کوییک GX
|۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰
|کوییک GXR (رینگ فولادی)
|۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰
|کوییک GXR
|۱,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰
|۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰
|شاهین GL
|۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰
|شاهین G (سانروف)
|۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰
|شاهین اتوماتیک G
|۲,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰
|شاهین اتوماتیک پلاس
|۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰
|پارس نوآ
|۲,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰
|سایپا 151 GX
|۱,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
|توقف فروش
|سایپا 151 GX (پاششی)
|۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰
|۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰
|زامیاد اکستند EX
|۱,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰
|زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز)
|۱,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰
|کارون
|۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰
|چانگان EADO برقی
|ناموجود
|۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰
|چانگان CS35 (مونتاژ)
|۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰
|چانگان CS55 (مونتاژ)
|۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰
|چانگان CS55
|۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|۵,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰
|روئوه ERX5
|۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
|سیتروئن C3-XR
|۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
|
مدیران خودرو
|نام خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|قیمت کارخانه (تومان)
|X33 کراس (اتوماتیک)
|۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰
|x5
|به زودی
|۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|X55 پرو
|۳,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰
|توقف تولید
|X55 پرو (LI)
|به زودی
|به زودی
|X77 (الیت)
|۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|توقف فروش
|آریزو 5
|۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|توقف تولید
|آریزو M5
|۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|توقف تولید
|آریزو6 (Z6 GT)
|۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|۴,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰
|آریزو 8 (Z8)
|۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰
|تیگو7 (F7) پرومکس AWD
|۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|تیگو7 (F7) هیبرید
|۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰
|فونیکس FX
|۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰
|فونیکس FX AWD
|۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|به زودی
|فونیکس FX برقی
|۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰
|تیگو 8 (F8) هیبرید
|ناموجود
|۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰
|تیگو 8 (F8) پرومکس
|۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۶,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰
|تیگو 9 (F9)
|۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|اکستریم SX
|۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰
|اکستریم TX
|۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰
|اکستریم QX
|۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
|
کرمان موتور
|نام خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|قیمت کارخانه (تومان)
|بک X3
|۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
|جک J4
|۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|جک SR3
|ناموجود
|۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰
|جک SR6
|۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|کیامسی ایگل
|۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰
|کیامسی J7
|۴,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
|کیامسی X5
|۴,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|کیامسی T8
|۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|کیامسی T9
|۶,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
بهمن موتور
|نام خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|قیمت کارخانه (تومان)
|رسپکت (نیو)
|۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰
|فیدلیتی الیت (5 نفره)
|ناموجود
|توقف فروش
|فیدلیتی الیت (7 نفره)
|۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|۵,۰۷۷,۴۰۰,۰۰۰
|فیدلیتی پرستیژ (7 نفره)
|۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰
|دیگنیتی پرایم
|ناموجود
|توقف تولید
|دیگنیتی پرستیژ
|ناموجود
|توقف تولید
|ون اینرودز
|۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰
|کاپرا تک کابین B
|۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
|توقف تولید
|کاپرا دو کابین B
|ناموجود
|توقف تولید
|کاپرا U اتوماتیک
|ناموجود
|توقف تولید
|هونگچی H5
|۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|شوال H6
|۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
|۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
|اواتار 11
|ناموجود
|توقف فروش
|مزدا3
|۷,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰
|اینوی هیبریدی
|۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰
|هاوال H9 (آپشنال)
|۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱۰,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰
|
سایر شرکت ها
|نام خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|قیمت کارخانه (تومان)
|لوکانو L7
|۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|لوکانو L8
|۹,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|بایک X55
|---
|۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|بیجینگ U5
|۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|پیکاپ مکسوس H
|---
|۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|لیپ موتور T03
|---
|۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|تیگارد X35+
|۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|تیسان S05
|۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰
|لاماکو فلو
|۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|لاماری اکو
|۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|لاماری ایما
|۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|لاماری هیبرید
|۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|فردا SX5
|۳,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|توقف فروش
|فردا T5
|ناموجود
|توقف تولید
|فردا 511
|۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|توقف فروش
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