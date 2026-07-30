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کد خبر:۱۳۸۷۳۰۱
کد خبر:۱۳۸۷۳۰۱
11577 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

فریادهای آقای بازیگر در مراسم یادبود اکبر عبدی

زمانی که یک عکاس مشغول ثبت تصاویر ورود اردشیر کاظمی به مراسم ترحیم اکبر عبدی بود، او نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و با صدای بلند از عکاس خواست عکس نگیرد.
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نبض خبر اکبر عبدی اردشیر کاظمی ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
12
15
پاسخ
اینجوری که حضورش در ختم بیشتر سر و صدا کرده
بعضیام راه دیده شدن رو یه جور دیگه انتخاب میکنن!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Norway |
۲۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
داداش یارو اومده مراسم ختم همکار قدیمیش
یه مشت آدم عجیب ریختن اونجا عکس و امضا بگیرن
هرکی باشه عصبی میشه همونطوری که دو سه تا بازیگر راجب این موضوع حرف زدن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
1
2
پاسخ
پیرمرد پاش لب گوره چه دیدنی؟میخاد جوونا بفهمن مراسم ختم حرمت داره
ناشناس
|
Canada
|
۲۰:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
2
0
پاسخ
این که نیومدنش ثواب بیشتری داشت!!! کسی از این مرد با این سن و سال انتظار حضور ندارد !
ناشناس
|
Norway
|
۲۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
0
3
پاسخ
کاش حداقل توی مراسم عزای همکارشون رهاشون کنید و اذیتشون نکنید به بهانه ی عکس و هرچیزی
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