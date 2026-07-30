فریادهای آقای بازیگر در مراسم یادبود اکبر عبدی

زمانی که یک عکاس مشغول ثبت تصاویر ورود اردشیر کاظمی به مراسم ترحیم اکبر عبدی بود، او نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و با صدای بلند از عکاس خواست عکس نگیرد.