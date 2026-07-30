نبض خبر
فریادهای آقای بازیگر در مراسم یادبود اکبر عبدی
زمانی که یک عکاس مشغول ثبت تصاویر ورود اردشیر کاظمی به مراسم ترحیم اکبر عبدی بود، او نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و با صدای بلند از عکاس خواست عکس نگیرد.
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برچسبها:نبض خبر اکبر عبدی اردشیر کاظمی ویدیو
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اینجوری که حضورش در ختم بیشتر سر و صدا کرده
بعضیام راه دیده شدن رو یه جور دیگه انتخاب میکنن!!!!
بعضیام راه دیده شدن رو یه جور دیگه انتخاب میکنن!!!!
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
یه مشت آدم عجیب ریختن اونجا عکس و امضا بگیرن
هرکی باشه عصبی میشه همونطوری که دو سه تا بازیگر راجب این موضوع حرف زدن
پیرمرد پاش لب گوره چه دیدنی؟میخاد جوونا بفهمن مراسم ختم حرمت داره
این که نیومدنش ثواب بیشتری داشت!!! کسی از این مرد با این سن و سال انتظار حضور ندارد !