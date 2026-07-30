صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

زلزله ناگهانی شاهرود را لرزاند+جزییات

فرماندار شاهرود با اشاره به وقوع زمین‌لرزه ۴.۵ریشتری در شمال این شهرستان گفت: بلافاصله تیم‌های ارزیابی و امدادی به کانون زلزله در امیریه اعزام و بررسی خسارات احتمالی در حال انجام است.
کد خبر: ۱۳۸۷۳۰۰
| |
5081 بازدید
|
۲
زلزله ناگهانی شاهرود را لرزاند / مردم وحشت‌زده به خیابان‌ها ریختند

به گزارش تابناک به نقل از مهر، دقایقی پیش زمین‌لرزه‌ای شهر شاهرود را لرزاند و تکان‌های آن در نقاط مختلف شهر احساس شد. شدت این زمین‌لرزه موجب نگرانی شهروندان شد و بسیاری از مردم برای حفظ ایمنی از منازل و محل کار خود خارج شدند.

پس از وقوع این زمین‌لرزه، شهروندان در خیابان‌ها و فضاهای باز حضور یافتند. تاکنون گزارشی رسمی از خسارات احتمالی یا تلفات منتشر نشده و دستگاه‌های امدادی در حال بررسی وضعیت هستند.

فرماندار شاهرود با اشاره به وقوع زمین‌لرزه ۴.۵ریشتری در شمال این شهرستان گفت: بلافاصله تیم‌های ارزیابی و امدادی به کانون زلزله در امیریه اعزام و بررسی خسارات احتمالی در حال انجام است.

محمدحسن آصفری با اشاره به وقوع زمین‌لرزه ۴.۵ ریشتری در ساعت ۱۱ و ۳۷ دقیقه پیش از ظهر پنج شنبه در شمال این شهرستان گفت: بلافاصله پس از وقوع زلزله، تیم‌های ارزیابی و امدادی به منطقه امیریه، کانون زمین‌لرزه، اعزام شدند تا وضعیت را بررسی کنند.

وی با اشاره به وقوع زمین‌لرزه در شهرستان شاهرود، اظهار کرد: این زمین‌لرزه دقایقی پیش با بزرگی ۴.۵ ریشتر و در عمق ۹ کیلومتری از سطح زمین به وقوع پیوست و در شهر شاهرود و برخی مناطق اطراف احساس شد.

آصفری با بیان اینکه بر اساس اطلاعات اولیه، کانون این زمین‌لرزه در حوالی شهر امیریه و در شمال شاهرود قرار دارد، افزود: مختصات این زمین‌لرزه ۳۶.۶۰ درجه عرض شمالی و ۵۴.۸۸ درجه طول شرقی ثبت شده است.

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
زلزله
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
جمهوری اسلامی ایران چه درس هابی از جنگ گرفت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۲
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
0
16
پاسخ
زلزله ناگهانی ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!! زلزله ها جدیداً خیلی عجیب شدن !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
0
11
پاسخ
چشم به زلزله میگم از قبل با صدا سیما اطلاع رسانی کنه
فوری: حملات سعودی-آمریکایی به مواکب اربعین در کربلا
عکس: تنها نقطه زمین که سندش رسما به نام امام زمان(عج) است
استقبال از پیکر خلبان قهرمان سوخو ۲۴ در پایگاه هفتم شکاری شیراز
تذکر جدی عارف به وزیر اقتصاد/ تکرار شود، وزیر را عزل می‌کنیم
آشتی چهره‌های سینما در پیاده‌روی اربعین
قول نتانیاهو به ترامپ درباره شرط حمله به ایران
لحظه انفجار مرکز خرید ژاپن پس از زلزله
تصاویر حمله پهپادی روسیه به کشتی ترکیه‌ای
چرخش امارات به تنش زدایی با ایران با دستور مذاکره مستقیم؛ «بن زاید» چرا تغییر رویه داد؟
چین خطاب به آمریکا:عقب‌نشینی کن یا منتظر تلافی باش
آمریکا نباید ایران را از مدیریت تنگه هرمز کنار بگذارد/ هر ایده‌ای باید با مشارکت ایران باشد
تلاش موساد و سیا برای ردیابی رهبر انقلاب
مدارس در مهرماه امسال بازگشایی نخواهد شد
نیسان تیانا بازگشت؛ سدانی که آمده تا ثابت کند دوران باشکوه سدان‌های ژاپنی هنوز تمام نشده است
رسانه آمریکایی:۲هفته جنگ سخت با ایران داریم
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۱۱۴ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۸ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۷ نظر)
تمسخر مجری زحمت کش توسط فردوسی پور!  (۶۸ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۳ نظر)
لبخند از لب‌های سینما رفت؛ از  اکبر عبدی چه ارثی به جا ماند؟  (۴۹ نظر)
توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی  (۴۳ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۲ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
توییت ترامپ: حمله به خارک  (۴۱ نظر)
تعرض رژیم اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر؛ «دلقک کی یف» با آتش بازی نکند!  (۴۱ نظر)
دلیل فوت اکبر عبدی چه بود؟  (۴۰ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
متقاضیان مسکن، دیگر فقط خانوارها نیستند/ تغییر الگوی تقاضا درجامعه ایرانی  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005oto
tabnak.ir/005oto