زلزله ناگهانی شاهرود را لرزاند+جزییات
به گزارش تابناک به نقل از مهر، دقایقی پیش زمینلرزهای شهر شاهرود را لرزاند و تکانهای آن در نقاط مختلف شهر احساس شد. شدت این زمینلرزه موجب نگرانی شهروندان شد و بسیاری از مردم برای حفظ ایمنی از منازل و محل کار خود خارج شدند.
پس از وقوع این زمینلرزه، شهروندان در خیابانها و فضاهای باز حضور یافتند. تاکنون گزارشی رسمی از خسارات احتمالی یا تلفات منتشر نشده و دستگاههای امدادی در حال بررسی وضعیت هستند.
فرماندار شاهرود با اشاره به وقوع زمینلرزه ۴.۵ریشتری در شمال این شهرستان گفت: بلافاصله تیمهای ارزیابی و امدادی به کانون زلزله در امیریه اعزام و بررسی خسارات احتمالی در حال انجام است.
محمدحسن آصفری با اشاره به وقوع زمینلرزه ۴.۵ ریشتری در ساعت ۱۱ و ۳۷ دقیقه پیش از ظهر پنج شنبه در شمال این شهرستان گفت: بلافاصله پس از وقوع زلزله، تیمهای ارزیابی و امدادی به منطقه امیریه، کانون زمینلرزه، اعزام شدند تا وضعیت را بررسی کنند.
وی با اشاره به وقوع زمینلرزه در شهرستان شاهرود، اظهار کرد: این زمینلرزه دقایقی پیش با بزرگی ۴.۵ ریشتر و در عمق ۹ کیلومتری از سطح زمین به وقوع پیوست و در شهر شاهرود و برخی مناطق اطراف احساس شد.
آصفری با بیان اینکه بر اساس اطلاعات اولیه، کانون این زمینلرزه در حوالی شهر امیریه و در شمال شاهرود قرار دارد، افزود: مختصات این زمینلرزه ۳۶.۶۰ درجه عرض شمالی و ۵۴.۸۸ درجه طول شرقی ثبت شده است.