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نجات معجزه‌آسای ۸ صیاد ایرانی از دریای عرب

نیروی دریایی پاکستان اعلام کرد که طی یک عملیات جستجو و امداد در دریای شمالی عرب موفق به نجات گروهی از صیادان از جمله ۸ تبعه ایرانی شده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۹۹
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نجات معجزه‌آسای ۸ صیاد ایرانی از دریای عرب

به گزارش تابناک، کشتی تیمور نیروی دریایی این کشور با موفقیت یک کشتی ماهیگیری به گل نشسته در دریای شمال عرب را نجات داد.

در بیانیه‌ای در این خصوص آمده است: در یک واکنش اضطراری و هماهنگ، نیروی دریایی پاکستان با موفقیت کشتی ماهیگیری الجلالی را که در حدود ۱۲۰ مایل دریایی جنوب گوادر دچار مشکل شده بود، نجات داد.

در مجموع ۱۹ خدمه این کشتی، از جمله ۱۱ پاکستانی و ۸ تبعه ایرانی، به دلیل نقص موتور کشتی در دریا گرفتار شده بودند. بلافاصله به کشتی نیروی دریایی پاکستان مستقر در منطقه ماموریت داده شد تا عملیات نجات را انجام دهد و به کشتی به گل نشسته کمک کند.

پس از واکنش سریع و به موقع، به خدمه کشتی غذا، آب آشامیدنی و مراقبت‌های پزشکی در دریا ارائه شد و سپس کشتی به گل نشسته به سمت ساحل یدک کشیده شد.

 
 
 
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