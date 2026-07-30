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افشای جزئیات توقف قرارداد ۱۲ هزار میلیاردی توسط دادستانی

در فرآیند بررسی این قرارداد، مشخص شد مبلغ یادشده بدون اتکا به ارزیابی و کارشناسی‌های لازم و بدون وجود مستندات و مبانی حقوقی و اقتصادی کافی تعیین شده است و اجرای قرارداد، موجب تحمیل تعهدات مالی سنگین و تضییع حقوق و منافع دولت می شود
کد خبر: ۱۳۸۷۲۹۸
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افشای جزئیات توقف قرارداد ۱۲ هزار میلیاردی / چرا دادستانی دخالت کرد؟

به گزارش تابناک به نقل از قوه قضاییه، دادستان تهران با تأکید بر اهمیت اجرای مأموریتهای قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه و حفاظت از بیت‌المال، اظهار داشت: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد بر اساس قرارداد منعقده میان یک شرکت خصوصی با دو شرکت دولتی فعال در حوزه هوانوردی، مقرر شده بود شرکت هوانوردی دولتی تا سقف ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از بدهی‌های شرکت خصوصی را به ازای سرمایه گذاری‌های انجام شده کسر کند. 

وی تصریح کرد: در فرآیند بررسی این قرارداد، مشخص شد مبلغ یادشده بدون اتکا به ارزیابی و کارشناسی‌های لازم و بدون وجود مستندات و مبانی حقوقی و اقتصادی کافی تعیین شده است و اجرای قرارداد، موجب تحمیل تعهدات مالی سنگین و تضییع حقوق و منافع دولت می شود، فلذا با ورود دادستانی تهران و با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات، موضوع به‌صورت ویژه مورد پیگیری قرار گرفت و در نهایت، قرارداد مزبور با اتخاذ تدابیر قانونی ملغی گردید.

دادستان تهران تأکید کرد: این اقدام در چارچوب سیاستهای تحولی قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از تضییع حقوق عمومی، ارتقای سلامت نظام اداری، نظارت بر قراردادهای کلان و مقابله با انعقاد قراردادهای فاقد پشتوانه کارشناسی انجام گرفت و دادستانی تهران با استمرار رصد قراردادهای مهم و تداوم اقدام های نظارتی، همچنان با هر گونه تخلف و تضییع حقوق بیت‌المال در این حوزه قاطعانه برخورد خواهد کرد.

 
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برچسب ها
قوه قضائیه دادستان تهران افشای قرارداد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
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7
پاسخ
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