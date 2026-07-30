قیمت طلاو سکه امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵
قیمت نیمسکه و ربعسکه برخلاف روند کاهشی بازار، 500 هزار تومان گران شدند. نیمسکه 96 میلیون و 400 هزار تومان قیمت خورده است و ربعسکه با قیمت 54 میلیون و 300 هزار تومان فروخته میشود.
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به گزارش تابناک، امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵، هر گرم طلای ۱۸ عیار به طور متوسط ۱۸ میلیون و ۶۷۵ هزار تومان معامله شد. این نرخ در روز گذشته، ۱۸ میلیون و ۷۹۵ هزار تومان بود.
قیمت سکه امامی از سوی طلافروشان و صرافان 510 هزار تومان کمتر از روز گذشته اعلام شده است. خرید هر قطعه سکه امامی در بازار امروز 188 میلیون و 500 هزار تومان هزینه دارد. قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 530 هزار تومان پایین آمد و اکنون با نرخ 184 میلیون و 160 هزار تومان به خریداران عرضه میشود.
قیمت نیمسکه و ربعسکه برخلاف روند کاهشی بازار، 500 هزار تومان گران شدند. نیمسکه 96 میلیون و 400 هزار تومان قیمت خورده است و ربعسکه با قیمت 54 میلیون و 300 هزار تومان فروخته میشود.
قیمت سکه گرمی نیز 27 میلیون و 700 هزار تومان است
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