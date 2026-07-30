صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

بازیگر پیشکسوت با کمر خمیده در مراسم اکبر عبدی

اردشیر کاظمی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، در ۸۷ سالگی در مراسم اکبر عبدی حضور یافت و به او ادای احترام کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۹۶
| |
8312 بازدید
|
۵

به گزارش تابناک، مراسم بزرگداشت زنده‌یاد اکبر عبدی، بازیگر ماندگار سینما، تلویزیون و تئاتر ایران، عصر چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ با حضور جمعی از هنرمندان، مدیران فرهنگی و علاقه‌مندان در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار شد.

در این مراسم، اردشیر کاظمی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، در ۸۷ سالگی حضور یافت و به زنده‌یاد اکبر عبدی ادای احترام کرد. حضور این بازیگر باسابقه در کنار دیگر هنرمندان حاضر، مورد توجه حاضران و عکاسان قرار گرفت.

بازیگری با کمر خمیده در مراسم اکبر عبدی + عکس

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بازیگر اکبر عبدی بازیگر سینما
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
جمهوری اسلامی ایران چه درس هابی از جنگ گرفت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بازیگر فیلم بوتیک درگذشت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۵
امیر مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
38
2
پاسخ
اینم بادیگارد داره یا چی ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
یک انسان 87 ساله نیاز به مراقبت اطرافیانش داره! بادیگارد را از کجا اوردید الله اعلم! کمی در برداشتهاتون مراقبت کنید تبعات بدی در زندگی خصوصی و اجتماعیتون خواهد داشت!
ناشناس
|
France
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
53
3
پاسخ
برای نمایش کراواتش امده و برای جلب توجه بیشتر داد و فریاد هم کرده
پاسخ ها
صمد سید تقوی وایقان
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
برداشتی سطحی که برخاسته از عدم اگاهی و تربیت ناصحیح برخی از هموطنان است! تاسف آور است اینگونه بی محابا به بزرگترها تاختن!
افسانه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
0
0
پاسخ
عکسش کو
فوری: حملات سعودی-آمریکایی به مواکب اربعین در کربلا
عکس: تنها نقطه زمین که سندش رسما به نام امام زمان(عج) است
استقبال از پیکر خلبان قهرمان سوخو ۲۴ در پایگاه هفتم شکاری شیراز
تذکر جدی عارف به وزیر اقتصاد/ تکرار شود، وزیر را عزل می‌کنیم
آشتی چهره‌های سینما در پیاده‌روی اربعین
قول نتانیاهو به ترامپ درباره شرط حمله به ایران
لحظه انفجار مرکز خرید ژاپن پس از زلزله
تصاویر حمله پهپادی روسیه به کشتی ترکیه‌ای
چرخش امارات به تنش زدایی با ایران با دستور مذاکره مستقیم؛ «بن زاید» چرا تغییر رویه داد؟
چین خطاب به آمریکا:عقب‌نشینی کن یا منتظر تلافی باش
آمریکا نباید ایران را از مدیریت تنگه هرمز کنار بگذارد/ هر ایده‌ای باید با مشارکت ایران باشد
تلاش موساد و سیا برای ردیابی رهبر انقلاب
مدارس در مهرماه امسال بازگشایی نخواهد شد
نیسان تیانا بازگشت؛ سدانی که آمده تا ثابت کند دوران باشکوه سدان‌های ژاپنی هنوز تمام نشده است
رسانه آمریکایی:۲هفته جنگ سخت با ایران داریم
نام رهبر شهید را نمی‌توان خرج روایت‌های مبهم کرد / این بار حق با صداوسیماست  (۱۱۴ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۸ نظر)
اکبر عبدی درگذشت  (۷۷ نظر)
تمسخر مجری زحمت کش توسط فردوسی پور!  (۶۸ نظر)
اظهارات ضدونقیض سخنگوی دولت؛ آیا باید منتظر افزایش قیمت بنزین باشیم؟  (۵۷ نظر)
تلاش میانجی‌ها برای پیش بردن طرح آتش بس جدید میان ایران و آمریکا/ طرفین رضایت خود را برای گفت‌و‌گو اعلام کردند  (۵۳ نظر)
لبخند از لب‌های سینما رفت؛ از  اکبر عبدی چه ارثی به جا ماند؟  (۴۹ نظر)
توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی  (۴۳ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۲ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
توییت ترامپ: حمله به خارک  (۴۱ نظر)
تعرض رژیم اوکراین به شناور ایرانی در دریای خزر؛ «دلقک کی یف» با آتش بازی نکند!  (۴۱ نظر)
دلیل فوت اکبر عبدی چه بود؟  (۴۰ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
متقاضیان مسکن، دیگر فقط خانوارها نیستند/ تغییر الگوی تقاضا درجامعه ایرانی  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005otk
tabnak.ir/005otk