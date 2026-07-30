بازیگر پیشکسوت با کمر خمیده در مراسم اکبر عبدی

اردشیر کاظمی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، در ۸۷ سالگی در مراسم اکبر عبدی حضور یافت و به او ادای احترام کرد.

به گزارش تابناک، مراسم بزرگداشت زنده‌یاد اکبر عبدی، بازیگر ماندگار سینما، تلویزیون و تئاتر ایران، عصر چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ با حضور جمعی از هنرمندان، مدیران فرهنگی و علاقه‌مندان در مسجد جامع شهرک غرب تهران برگزار شد.

در این مراسم، اردشیر کاظمی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون، در ۸۷ سالگی حضور یافت و به زنده‌یاد اکبر عبدی ادای احترام کرد. حضور این بازیگر باسابقه در کنار دیگر هنرمندان حاضر، مورد توجه حاضران و عکاسان قرار گرفت.