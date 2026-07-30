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امنیتی و دفاعی
بازدید
12831
12831
بازدید
۱
پ
تصویر شهید امنیت استوار یکم میثم کرمی
کد خبر:
۱۳۸۷۲۹۳
تاریخ انتشار:
۰۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۰
30 July 2026
کد خبر:
۱۳۸۷۲۹۳
|
۰۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۰
30 July 2026
|
12831
بازدید
12831
بازدید
|
۱
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برچسب ها
شهید امنیت
حمله به ایران
میثم کرمی
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۲
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۱
ناشناس
|
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
23
15
پاسخ
لعنت عذاب خدا بر شیطان پرست حرامزاده جهنمی سگ زرد امریکای پلید که به راحتی این همه جنایت کشتار میکند این بیشرف باید فورا ترور شود وگرنه تا پایان دوره شوم خودش از سر ملت مملکت ایران دست برنمیدارد.
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