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پایان تلخ آواربرداری و شهادت ۳ نفر در حمله به قشم

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان از پایان عملیات جست‌و‌جو و آواربرداری در محل حمله به یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگو شهر قشم خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۷۲۸۵
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4681 بازدید
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حمله آمریکا به ایران

احمد نفیسی، با اشاره به جنایت صبح امروز ارتش تروریستی آمریکا، اظهار کرد: عملیات جست‌وجو، امدادرسانی و آواربرداری در محل حمله به یک منزل مسکونی در محله چاه‌تنگو شهر قشم با تلاش نیروهای امدادی، عملیاتی و تیم‌های پشتیبان به پایان رسید.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: در جریان این عملیات، پیکر سه عضو یک خانواده شامل پدر، مادر و یک فرزند از زیر آوار خارج شد که متأسفانه در این حادثه به شهادت رسیده بودند.

نفیسی با بیان اینکه دو فرزند دیگر این خانواده در دقایق ابتدایی حادثه از زیر آوار خارج شدند، تصریح کرد: این دو مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای امدادی، به مرکز درمانی منتقل شدند و روند درمان آنان ادامه دارد.

معاون استاندار هرمزگان ضمن قدردانی از تلاش نیروهای امدادی، آتش‌نشانی، اورژانس، مدیریت بحران و سایر دستگاه‌های حاضر در صحنه، گفت: با پایان عملیات آواربرداری، تمامی افراد محبوس در زیر آوار شناسایی و خارج شدند و عملیات امدادی این حادثه خاتمه یافت.

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برچسب ها
تروریستی حمله آمریکا به ایران بوشهر قشم آواربرداری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Germany
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۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
1
11
پاسخ
جنگ یعنی همین! یعنی خرابی و فلاکت و بدبختی. هر یک دیواری که می ریزه چندین سال طول می کشه تا دوباره ساخته بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
مثل خرمشهر
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