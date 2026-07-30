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تصاویر پرواز بمب افکنهای آمریکا از انگلیس برای حمله به ایران
تصاویر منتشر شده حکایت از آن دارد که آمریکا بار دیگر از پایگاههایش در انگلیس برای حملات به ایران استفاده کرده و بمبافکنهای بی 1 از پایگاه هوایی فیرفورد بریتانیا پرواز کرده و در حملات بامدادی مورد استفاده قرار گرفته است.
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ان شاءالله داریم از چین سامانه دوش پرتاب میگیریم و به وقتش حساب این هارو خواهیم رسید
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
ناشناس| |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸