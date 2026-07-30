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کد خبر:۱۳۸۷۲۸۲
کد خبر:۱۳۸۷۲۸۲
12451 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

تصاویر پرواز بمب افکن‌‌های آمریکا از انگلیس برای حمله به ایران

تصاویر منتشر شده حکایت از آن دارد که آمریکا بار دیگر از پایگاه‌هایش در انگلیس برای حملات به ایران استفاده کرده و بمب‌افکن‌های بی 1 از پایگاه هوایی فیرفورد بریتانیا پرواز کرده و در حملات بامدادی مورد استفاده قرار گرفته است.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
41
23
پاسخ
ان شاءالله داریم از چین سامانه دوش پرتاب میگیریم و به وقتش حساب این هارو خواهیم رسید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
اون دوش پرتابا در مقابل بمب افکنهایی که در ارتفاع بالا پرواز میکنن هیچ کارایی ندارن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
بمب افکن بی 1-بی با 24تا بمب یک تنی چطور ارتفاع بالا میرود چرا نمیزنیمشون بابا موقع سوخت گیری جنگنده را شکار کنید مجبورن بیان پایین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
12
36
پاسخ
ایران چرا این پایگاههای انگلیس رو نمیزنه؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
تو این کشوره پایگاه داره چرا دیگو گارسیا را نمیزنیم
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