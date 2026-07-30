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کد خبر:۱۳۸۷۲۷۶
کد خبر:۱۳۸۷۲۷۶
10829 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

تصاویر چهره‌های حاضر در مراسم ختم اکبر عبدی

طیف وسیعی از چهره‌های فرهنگی و ورزشی در مراسم ختم زنده یاد اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون ایران شرکت کردند. تصاویر شماری از این چهره‌ها را می‌بینید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
1
7
پاسخ
میان این جبلی و اون جبلی تفاوت از اینجا تا اسمان است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
8
2
پاسخ
لطفا به این هنرمندان بی هنر مثل خمسه و مدیری و بنفشه خواه و حاجیان و ...بگویید اگر سر سوزنی عشق و محبت مردم در دلتان بود اینگونه انزجار و نفرت خودتان را از شرکت در مراسم های مختلف ابراز نمی کردید .شما نوکیسه ها فقط برای پول بازی می کنید اگر به مردم محلی داشتید گاهی به میان مردم می آمدید نه اینکه عشق به بادیگارد و عینک دودی داشته باشید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
ازیتا حاجیان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ببین ببخشید کور شدی برو دکتر اولین عکس مراسم عکس حاجیان بود جلوی زن عبدی بود همون روز اول
اوووووووف بر تو
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