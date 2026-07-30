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تصاویر چهرههای حاضر در مراسم ختم اکبر عبدی
طیف وسیعی از چهرههای فرهنگی و ورزشی در مراسم ختم زنده یاد اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون ایران شرکت کردند. تصاویر شماری از این چهرهها را میبینید.
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لطفا به این هنرمندان بی هنر مثل خمسه و مدیری و بنفشه خواه و حاجیان و ...بگویید اگر سر سوزنی عشق و محبت مردم در دلتان بود اینگونه انزجار و نفرت خودتان را از شرکت در مراسم های مختلف ابراز نمی کردید .شما نوکیسه ها فقط برای پول بازی می کنید اگر به مردم محلی داشتید گاهی به میان مردم می آمدید نه اینکه عشق به بادیگارد و عینک دودی داشته باشید
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
اوووووووف بر تو